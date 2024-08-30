Asgari ücretle karın doymuyor

Haber Merkezi

Ekonomide kemer sıkma politikalarıyla halkın belini büken iktidar milyonları açlık ve yoksulluğa mahkûm ediyor. TÜRK-İŞ, her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın ağustos sonuçlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik aile için açlık sınırı 19 bin 271 lira oldu. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğu ülkede, yoksulluk sınırı ise 62 bin 772 liraya çıktı. Verilere göre, en düşük emekli aylığı açlık sınırının dahi oldukça altında kaldı.

4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ bu ay da milyonları çaresiz bıraktı. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 62 bin 772 liraya çıktı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 962 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ'e göre Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık değişim oranı ise yüzde 33,53 oldu.

GIDA ÜRÜNLERİNE BÜYÜK ZAM GELDİ

Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde oldu: