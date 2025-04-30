Asgari ücretli 'açlığa' yenildi | Nisanda açlık sınırı 24 bin lirayı geçti

Enflasyondaki yükseliş halkın alım gücünü her geçen gün eritirken, açlık sınırı da yükselmeye devam ediyor. 22 bin 104 liralık asgari ücret, açlık sınırına bile yetmiyor. TÜRK-İş verilerine göre açlık sınırı 24 bin 35 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı son bir ayda 420 TL arttı. Aylık artışlar birikerek yılın ilk yarısına gelmeden ailenin mutfak harcamasına 1904 TL ek yük olarak yansıdı.

TÜRK-İŞ araştırmanın 2025 Nisan ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24.035,59 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 78.291,84 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 31.142,48 TL ’ye yükseldi.

GIDADA YILLIK ENFLASYON ORTALAMASI YÜZDE 51,58

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Nisan 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,78 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 35,60 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 51,58 olarak gerçekleşti.

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