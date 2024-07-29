Asgari ücretli diplomalı hayatlar

Hatalı politikaların bedelini gençler ödüyor. Üniversite mezunlarının önemli bir bölümü asgari ücret ve ona yakın maaşlar alıyor. İktidarın ya da işverenlerin sık sık ortaya attığı "gençler iş beğenmiyor" tezi de bu verilerle çürüdü.

İşsizliğin görünmeyen bir başka yüzü Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Üniveri projesinin verileriyle ortaya çıktı.

Veriler üç yıl aranın ardından güncelledi. Bu verilere göre üniversite mezunlarının büyük bölümü asgari ücret civarında ücretlerle işe başlıyor.

25 bin TL ve altında işe başlayanlar ise bazı bölümlerde yüzde 80’i dahi aşıyor. İktisadi ve idari bilimler ile mühendislik bölümlerinin bazıları da bu kapsamda. Bunun yanında mezun olan gençlerin önemli bir bölümü niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Kendi alanında çalışmayanlar arasında yine iktisadi ve idari bilimlerin ile edebiyat fakültesi mezunları dikkat çekiyor. Turizm alanında eğitim görenlerin ancak yüzde 10'u dahi okuduğu alanda ve niteliğine uygun bir işte çalışamıyor.

Mezun olduktan sonra asgari ücretle işe başlanan bölümler arasında özellikle fizyoterapi ile odyoloji dikkat çekiyor. Asgari ücretle işe başlama oranı yüzde 10 civarı olanlar ise pilotaj ve sınıf öğretmenliğinin yanı sıra İslami İlimler mezunları.

İŞ BEĞENMİYORLAR YALANI

Üniversite mezunlarının iş beğenmediği safsatası da Üniver verileriyle çürüdü. Üniversite mezunlarının önemli bölümü eğitim gördüğü bölüm dışında bir işte çalışmak zorunda kalıyor. İktisat, işletme gibi bazı bölümlerden mezun olan yüz kişiden 20’si dahi niteliğine uygun işler bulamıyor.

Mezun olduğu bölümle ilgili bir işte çalışma oranı (yüzde) şöyle:

• Gemi Mühendisliği: 31,5

• Antropoloji: 22,5

• Arkeoloji: 18,9

• İktisat: 18

• Ekonometri: 16,8

• İşletme Yönetimi: 17,6

• Maliye: 17,6

• Siyaset Bilimi, Kamu Yön.: 17,5

• İşletme: 16,9

• Çalışma Ekonomisi: 15,5

• Uluslararası Ticaret: 12

• Turizm: 9,4

• Bankacılık ve Sigortacılık: 9

BU GENÇLER NASIL MUTLU OLSUN

Bazı bölümler ve asgari ücretle işe başlama oranı (yüzde):

• Odyoloji: 44

• Beslenme ve Diyetetik: 40

• Fizyoterapi: 38,6

• Bankacılık ve Sigortacılık: 36,8

• Çocuk gelişimi: 36,3

• İç Mimarlık: 34,9

• Psikoloji: 34,6

• Mimarlık: 33,9

• Antropoloji: 33,8

• Sosyoloji: 33,6

• İşletme Yönetimi: 33,5

• Maliye: 33,4

• Sosyal Hizmetler: 33

• Biyomühendislik: 32,8

• Kentsel Tasarım ve Peyzaj M: 32,8

• Arkeoloji: 32,7

• İletişim: 31,9

• Felsefe: 31,9

• Ziraat ve Tarım: 31,2

• Uluslararası Ticaret: 30,9

• İnşaat Mühendisliği: 30,3

• Güzel sanatlar: 30,1

• Harita Mühendisliği: 30,1

• Sağlık Yönetimi: 29,4

• İktisat: 29,3

• İşletme: 27,6

Bazı bölümlerde 25 bin lira ve altında maaşla işe başlama oranı (yüzde):

• Odyoloji: 82,3

• Çocuk Gelişimi: 80,3

• İç Mimarlık: 73,4

• Güzel Sanatlar: 71,1

• Bankacılık ve Sigortacılık: 70,3

• İletişim: 69,7

• Turizm: 69,4

• Psikoloji: 69,1

• Mimarlık: 68

• Sosyoloji: 68

• Çalışma Ekonomisi: 65,3

• Çevre Mühendisliği: 65,3

• Maliye: Yüzde 65,1

• Jeofizik Mühendisliği: 64,6

• Coğrafya: 64,1

• İnşaat Mühendisliği: 63

• İktisat: 62,3

• Gıda Mühendisliği: 60,5

• Biyoloji: 58,3

• Endüstriyel Tasarım: 58,3

• Siyaset Bilimi, Kamu Yönetim: 57,6

• Matematik: 56

• Hukuk: 49,9

• Hemşirelik: 46,4

• Diş Hekimliği: 35,2