Asgari ücretli İstanbul’da konuta erişemez hâlde

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, kentsel dönüşüm sürecinde yurttaşların yaşadığı mali zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 milyon TL kredi çeken bir yurttaşın, bu miktarı 10 yılda 3.6 milyon TL olarak geri ödemek zorunda olduğuna dikkat çeken Kurt, asgari ücretle geçinen yurttaşın bugünün şartlarında bir konuta erişebilmesi mümkün olmadığını ifade etti. Kurt, çözüm olarak inşaat maliyetlerinin 2022 öncesinde olduğu gibi asgari ücretin altına çekilmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonist ortamda bir asgari ücretlinin bir konuta erişmesinin pek mümkün olmadığını vurgulayan Kurt, “Günümüzde 1 metrekare inşaatın metrekare birim maliyeti 27 bin TL yani bir asgari ücretli, bir inşaatın maliyetinin yüzde 80’ini karşılayamıyor. Bu rakamın içerisinde maalesef finans maliyeti yok, arsa maliyeti yok. Yapılması gereken, özellikle inşaat sektöründeki üreticilere farklı teşvikler sunarak farklı vergi avantajları vermek. Ama bunu da sadece evi olmayanlara ve riskli yapıda oturan vatandaşlara üretilecek projeler kapsamında gerçekleştirmeyi öneriyoruz” şeklinde konuştu.