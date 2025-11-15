Asgari ücretli sayısı: Türkiye'yle Avrupa'nın tamamı neredeyse eşit

Türkiye asgari ücretli çalışan sayısında Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan geçen aylarda "Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleriyle kıyasladığımızda çok iyi bir noktadayız" demişti. Ancak yapılan araştırma Avrupa'ya kıyasla iyi olmak bir yana en kötü durumda olan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koydu.

Euronews’in, Eurostat ve DİSK verileri incelenerek yapılan araştırmasına göre, Türkiye asgari ücretli çalışan oranında ve sayısında Avrupa’nın açık ara en üst sırasında yer alıyor. Türkiye’de milyonlarca işçi için asgari ücret artık “taban” değil “ortalama” gelir haline gelmiş durumda.

DİSK’in verilerine göre 2022’de Türkiye’de çalışanların yüzde 37,5’i asgari ücret ya da daha düşük gelir elde etti.

Bu oran, AB ortalamasının üç katını aşarken; 2024 yılı için yapılan hesaplamalar Türkiye’de yaklaşık 11,2 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını gösteriyor. İncelenen verilere göre bu rakam, 21 AB ülkesindeki toplam asgari ücretli sayısı olan 12,8 milyon çalışandan yalnızca 1,6 milyon daha az.

"TABAN DEĞİL, ORTALAMA ÜCRET"

Türkiye'nin verileri Eurostat yerine ulusal kurumlarca toplandığı için doğrudan karşılaştırmalar sınırlı olsa da tablo çarpıcı. Fransa’da 2024’te yaklaşık 3,5 milyon, Almanya’da 3,2 milyon kişi asgari ücretle çalıştı. İngiltere’de ise bu sayı 1,9 milyon.

DİSK'e göre Türkiye’de asgari ücretin yaygınlığının temel nedenleri zayıflayan sendikal haklar, daralan toplu pazarlık alanı ve denetim eksiklikleri. DİSK, “Asgari ücret uzun süredir taban değil, ortalama ücret haline geldi” değerlendirmesini yineliyor.

Satın alma gücü paritesine göre Türkiye’nin asgari ücreti 2025’in ikinci yarısında 1.062 PPS ile bazı AB ülkelerinin üzerinde seyrediyor. Buna rağmen geniş kesimler için geçim koşulları giderek ağırlaşıyor.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayında yaptığı bir açıklamada "Asgari ücrette diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok iyi bir noktadayız. Avrupa ülkeleriyle de karşılaştırdığınız da öyle, Afrika ya da Asya ülkeleriyle de öyle" demişti.