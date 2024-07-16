Asgari ücretlinin açlıkla imtihanı

AKP iktidarının ekonomi politikaları, her geçen gün yurttaşın alım gücünü eritmeye devam ediyor. BİSAM’a göre 17 bin 2 liralık asgari ücret, haziran ayında da açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı.

Ekonomi Servisi

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 44 liraya, yoksulluk sınırı ise 65 bin 874 liraya ulaştı. Rapora göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 634,8 liralık harcama yapması gerekiyor. 17 bin 2 liralık asgari ücretin günlük karşılığı ise yaklaşık 566 lira.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmayacağını her fırsatta hatırlatsa da, asgari ücret temel gıda harcamalarını karşılamakta dahi yetersiz kalıyor. Asgari ücretin tamamı beslenme ihtiyaçları için harcansa bile açlık sınırına erişilemiyor. Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırında da durum benzer. Tek başına yaşayan bir kişinin gıda, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi harcamalarının toplamına denk gelen yoksulluk sınırı, 30 bin lira 604 liraya ulaştı.

Hesaplamaya göre, gıda harcamalarında ilk sırayı yüzde 27,5’lik payla süt ve süt ürünleri aldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki yüzde 26,5’lik payı da mayıs ayına göre arttı. Raporda, her bir aile ferdinin sağlıklı beslenme için alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiğinin altı çizildi. Buna göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık 5 bin 330 liralık gıda harcaması yapması gerekiyor.

Yetişkin bir kadının yapması gereken gıda harcaması haziran ayında 5 bin 56 lira olurken, 15-18 yaşları arasındaki bir genç için 5 bin 336 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 3 bin 323 lira gıda harcaması yapılması gerekiyor. Bu yıl ocak ayında açlık sınırı 15 bin 33 lirayken, yoksulluk sınırı 51 bin 998 lira olarak hesaplanmıştı. Ocak ayında dört kişilik bir ailenin günlük ekmek masrafı 33,38 lirayken haziran ayında bu tutar 57,1 liraya ulaştı. Ocakta sebze ve meyve masrafı 121,21 lira, et, tavuk ve balık masrafı 99,93 liraydı.

GÜNLÜK ASGARİ GIDA HARCAMASI TUTARI 2024 (TL)