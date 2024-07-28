Asgari ücretlinin kavgasını veririz

Belediyelerin borçlarına yönelik tartışmalar sürüyor. Borçların çoğunun partisinin döneminden kaldığını unutan Erdoğan muhalefete yüklenirken Bursa’dan cevap veren Özel, “Erdoğan’a teslim olmayacağız” dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

Saray rejiminin belediyeleri işlevsizleştirmek amacıyla başlattığı borçları tahsil edeceğiz açıklamasının ardından tartışmalar sürüyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın emekli ve asgari ücret artırımı için kaynak olarak belediyeleri göstermesine tepkiler çığ gibi büyürken dün Rize’de konuşan Erdoğan, bir kez daha muhalefet hedef aldı.

Konuşmasında, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) birikmiş borçlarının tahsiline başlamaları üzerine gelen eleştirilere yanıt veren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi.

Borç tahsilinin AKP’nin büyük hezimet yaşadığı yerel seçimlerin ardından başlatılması üzerine Özel’in durumu ‘mali darbe’ olarak değerlendirdiğini anımsatan Erdoğan, ‘‘Borçlarının hatırlatılması CHP’nin dengelerini bozdu’’ dedi.

BORCU KİMİN YAPTIĞINI UNUTTU

Erdoğan, büyükşehir borçlarının yüzde 76’sı CHP’li belediyelere ait. SGK’ya borcu 1 milyarın üzerinde olan 6 ilçe var. 6’nın 5’i CHP belediyesi. 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçeden 24’ü CHP’nin... SGK’ye borçlulukta zirveyi kimseye bırakmıyorlar” ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bursa ziyaretinde Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi. Belediye borçları ile ilgili konuşan Özel, ‘‘Şimdilik ne öderiz ne inkâr ederiz. Çünkü bu borcun neredeyse tamamını sizin belediyeler yaptı’’ ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN BU İŞLERE KALKIŞMA"

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘‘Zaten bu belediyelerin nüfus ve ekonomik olarak çoğunluğu biz de. Bu rakamların içinde AKP’den aldığımız bütün belediyelerin ödemediği SGK primleri var. Beşli çeteden 43 firmanın 660 milyar borcunu sildi, belediyelerin 96 milyar borcu var. Şimdilik ne öderiz ne inkâr ederiz çünkü bu borcun tamamını neredeyse sizinkiler yaptı. Geçmiş dönem borcu var. Getireceksin Meclis’e kanunu. Onların faizlerini kaldıracaksın, ana parasını böldüreceksin herkese eşit davranacaksın. Yediğiniz içtiğiniz parayı bize ödetemezsin. Haciz koyarız koy, vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Ortalığı çöp götürüyor deyip siyaset yapacakmış. Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse genel başkan, milletvekilleri, 1.6 milyon CHP’li ellerimizle o çöpleri toplarız, kendimizi sana muhtaç etmeyiz. Hazımsızlık doğru değil. Erdoğan mali darbe yapmaya çalışıyor. Asla ve asla teslim olmayız. Bu yaptığı hizmet ettirmemektir. İstanbul’da olduğu gibi demokrasi tokadını yersin.’’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik konuşan Özel, ‘‘Birileri istiyor ki kavga olsun. Elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Beyle, Devlet Beyle onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin kavgasıdır, çiftçilerin kavgasıdır" sözlerine yer verdi. Özel, anket sonuçlarını anımsatarak partisinin ‘‘3 firmadaki ankette her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruduğunu’’ söyledi.