Asgari Ücretlinin Kıdem Tazminatı Ne Kadar? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında “asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar?” sorusu geliyor. 2026 yılı için belirlenen rakamlara göre, asgari ücretli bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı tutarı 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, hangi şartlarda alınır ve 1 yıldan 10 yıla kadar çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alır? İşte tüm detaylar ve kıdem tazminatı hesaplama tablosu…

2026 ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte kıdem tazminatı tutarları da güncellendi. 2026 yılı itibarıyla asgari ücretle çalışan bir işçinin yıllık kıdem tazminatı 33.030 TL olarak hesaplanmaktadır.

Asgari ücretlinin yıllık kıdem tazminatı: 33.030 TL

33.030 TL Her bir çalışma yılı için tazminat: 33.030 TL

Kıdem tazminatı, çalışanın aynı iş yerinde geçirdiği her yıl için bu tutarın eklenmesiyle hesaplanmaktadır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplaması oldukça basit bir mantığa dayanır. Çalışan, aynı iş yerinde çalıştığı her yıl için bir yıllık brüt ücret tutarında kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 2026 yılında asgari ücretli çalışan için bu değer yıllık 33 bin 30 TL olarak belirlenmiştir.

1 YILDAN 10 YILA KADAR KIDEM TAZMİNATI TABLOSU

Aşağıdaki tabloda 2026 yılı için asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatı tutarları yer almaktadır:

Çalışma Süresi Kıdem Tazminatı Tutarı 1 Yıl 33.030 TL 2 Yıl 66.060 TL 3 Yıl 99.090 TL 4 Yıl 132.120 TL 5 Yıl 165.150 TL 6 Yıl 198.180 TL 7 Yıl 231.210 TL 8 Yıl 264.240 TL 9 Yıl 297.270 TL 10 Yıl 330.300 TL

Tablodaki tüm tutarlar 2026 yılı için geçerli olup asgari ücretle çalışanlar temel alınarak hazırlanmıştır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Türkiye’de kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir. İşveren tarafından haksız veya geçersiz nedenle işten çıkarılanlar, askerlik nedeniyle ayrılan erkek çalışanlar, evlendikten sonraki 1 yıl içinde işten ayrılan kadın çalışanlar, emeklilik şartlarını tamamlayarak ayrılanlar, SGK’dan alınan yazıyla 15 yıl – 3600 prim günü şartını karşılayanlar, işçinin sağlık sebepleri, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı gibi haklı fesih sebepleri ile ayrılanlar ve çalışanın vefatı durumunda yakınları kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak çalışan kendi isteğiyle ve haklı sebep olmadan istifa ederse kıdem tazminatı alamaz.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2026 yılında ne kadar?

2026 yılı için asgari ücretlinin yıllık kıdem tazminatı 33.030 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Her bir yıl için 33.030 TL olarak hesaplanır ve çalışma süresi ile çarpılır.

10 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar kıdem tazminatı alır?

10 yıl çalışan bir kişi 330.300 TL kıdem tazminatı alır.

Kıdem tazminatı her çalışan için aynı mı?

Hayır. Kıdem tazminatı çalışanın brüt ücretine göre değişir. Buradaki rakamlar asgari ücretliler içindir.

2026 kıdem tazminatı tutarlarıyla birlikte çalışanların iş güvencesi anlamında önemli bir finansal destek sağlanmış oldu. Asgari ücretli çalışanlar için yıllık 33 bin 30 TL olarak belirlenen kıdem tazminatı, çalışma süresi arttıkça daha yüksek rakamlara ulaşıyor. İşçilerin haklarını bilmesi ve doğru hesaplama yapması büyük önem taşıyor.