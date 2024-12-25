Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025

2025 yılı itibarıyla brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak belirlendi ve bu durum kıdem tazminatını doğrudan etkiledi. Kıdem tazminatı hesaplanırken brüt maaş dikkate alınır ve tazminattan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Peki, bir asgari ücretli için kıdem tazminatı ne kadar? Çalışma süresine göre asgari ücretli bir çalışanın 1 yıldan 20 yıla kadar alacağı tutar nasıl değişir? Detaylara bakalım:

2025 YILI KIDEM TAZMİNATI TUTARI

Kıdem tazminatı, çalışanın her bir çalışma yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanır. Ancak, hesaplanan toplam tazminattan damga vergisi kesintisi yapılır. 2025 yılı itibarıyla damga vergisi oranı binde 7,59 olarak uygulanmaktadır.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ÖRNEK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Brüt Tutar: 26.005,50 TL

Damga Vergisi: 26.005,50 TL x 0,00759 ≈ 197,35 TL

Net Tutar: 26.005,50 TL - 197,35 TL ≈ 25.808,15 TL

(Not: Örneğin 1 yıl 1 gün çalışan bir kişinin artık kalan 1 günlik maaşı da hesaplamaya eklenir. Yaklaşık değerler hesap alınmıştır.)

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI

Kıdem tazminatı, çalışanın toplam çalışma yılı ve aylarına göre hesaplanır. (Yaklaşık tutarlar alınmıştır)

1 Yıl: 25.808,15 TL

2 Yıl: 51.616,30 TL

3 Yıl: 77.424,45 TL

4 Yıl: 103.232,60 TL

5 Yıl: 129.040,75 TL

10 Yıl: 258.081,50 TL

20 Yıl: 516.163,00 TL

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kıdem tazminatı alabilmek için şu kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

En Az 1 Yıl Çalışma Süresi : Çalışanın aynı işyerinde en az 1 yıl olması gereklidir.

: Çalışanın aynı işyerinde en az 1 yıl olması gereklidir. Patron Tarafından İşten Çıkarılma : Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak emeklilik, askerlik veya haklı fesih gibi durumlarda tazminat ödenir.

: Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak emeklilik, askerlik veya haklı fesih gibi durumlarda tazminat ödenir. Kadın Çalışanların Evlilik Nedeniyle Feshi : Kadın çalışanlar, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilir.

: Kadın çalışanlar, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilir. Emeklilik veya Askerlik Durumu: Emeklilik ya da askerlik nedeniyle işten ayrılanlar da kıdem tazminatına hak kazanır.

KENDİ İSTEĞİYLE İŞTEN AYRILANLAR TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak haklı fesih, emeklilik veya askerlik gibi durumlar bu kapsamın dışındadır.