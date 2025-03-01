Asgari ücretlinin mutfağından eksilenler

BirGün/ANKARA

2024 yılı başında yapılan asgari ücret zammı, yüksek enflasyon ve hızla yükselen gıda fiyatları karşısında yetersiz kaldı. Gıda maliyetlerinin artışı, özellikle düşük gelirli kesimleri doğrudan etkiliyor. Market raflarındaki fiyatlar üretici fiyatlarını katbekat aşarken yurttaşın sofrasına koyduğu ekmek, yumurta ve sebze miktarı hızla azalıyor.

TZOB’un verileri, üretici ile market arasındaki fiyat makasının açıldığını da gösteriyor. Çiftçiden ucuza alınan ürünler, market raflarında fahiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Mazot, gübre, yem ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle üretici maliyetleri yükselirken tüketiciye yansıyan fiyatlar daha da sert bir şekilde artıyor.

TZOB verilerine göre, asgari ücretle geçinen yurttaş geçen yıla kıyasla mutfağından 716 kilo beyaz lahana, 822 adet yumurta, 195 kilo kabak eksiltmek zorunda kaldı.

Geçen yıl Ramazan ayı başlangıcı ile bu yıl Ramazan ayı başlangıcını da karşılaştıran TZOB, beyaz lahanada yüzde 160,2 fiyat artışı ile rekor bir yükseliş yaşandığını tespit etti. Bunu yüzde 94,1 ile kabak ve yüzde 80,9 ile limon takip etti.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada don afetinin üreticileri büyük zarara uğrattığını belirterek, gıda fiyatlarının daha da artabileceği konusunda uyardı:

“İki yıl önce şubat ayında bu bölge depremin merkezindeydi. Henüz depremin yaraları tam olarak sarılmadan yaşanan bu afet bölgedeki çiftçilerimize ve ülke tarımına büyük zarar verir. Kesin raporlar çıkmasa da yüzde 100’lere varan hasar oranlarının olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla don afetinden zarar gören üreticilerimizi kaybetmemek adına bölgedeki üreticilerimizin kredi borçları faizsiz ertelenmelidir. Ayrıca yetkili kurumlar harekete geçerek üreticilerimizin bu zararını telafi edici yardımlar yapmalıdır. Don afeti yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkileyecektir. Zarar gören bölgelerde hem açıkta hem de örtü altında meyve-sebze üretilmektedir. Bu olayın Ramazan ayıyla birlikte hali hazırda yüksek olan gıda fiyatlarını artırmasından endişelenmekteyiz.”