Asgari ücretlinin sofrasından çaldılar

Haber Merkezi

İktidar yetkilileri sürekli ‘Temmuzda asgari ücrete zam yok’ diyerek yurttaşı derdini görmezken ocak ayından bu yana hemen hemen her ürüne zam geldi. CHP Çalışma ve CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de asgari ücretlinin kaybını rakamlarla ortaya koydu. Taşcıer’in çalışmasına göre ocak ayından bu yana asgari ücretlinin sofrasından eksilenler şöyle:

• 425 ekmek

• 4237 litre süt

• 23 litre Ayçiçek yağı

• 24 kilo pirinç

• 30 kilo tavuk eti

• 11 kilo kıyma

Taşcıer, konuya ilişkin şunları söyledi: "Bakkalda, markette, pazarda fiyatlar uçtu. 2024’ün başında 8 lira olan ekmek bugün 10 lira. 5 ayda ücretlinin sofrasından 425 ekmek eksildi. Litresi 40 lira olan süt 45 liraya çıktı. 7 milyondan fazla yoksul çocuğun beslenme çantasından 47 litre süt eksildi. Geçtiğimiz yıl Haziran’da 11 bin 402 lira alan asgari ücretli, Ulusal Et Konseyi verilerine göre kilosu 172 liradan 66 kilo kuzu eti alıyordu. Şu anda 17 bin lirayla sadece 48 kilo alabiliyor. Etin kilosu yüzde 105 zamlanarak 354 liraya kadar çıktı. Asgari ücretlinin sofrasından 18 kilo kuzu eti buhar oldu uçtu. Ocak ayından bu yana alışveriş torbasından 23 litre ayçiçek yağı, 24 kilo pirinç, 30 kilo tavuk eti, 11 kilo kıyma yok oldu, gitti ancak asgari ücret hala aynı. Hesap ortada, sabit gelirlinin bu şartlarda bırakın sağlıklı yaşamayı, asgari düzeyde nefes alması bile neredeyse imkânsız hale geldi.”

SEBEBİ KÖTÜ YÖNETİM

Asgari ücretlinin alım gücünün yılın ilk beş ayında 3.863 lira eridiğini buna karşın gıda fiyatlarının yüzde 93 oranında arttığını hatırlatan Taşcıer, “Açlıkla mücadele milyonlarca emekçi için bugünkü asgari ücret, yutkunmalarını imkânsızlaştıran bir düğüm haline gelmiştir. Emekçi geçim derdindeyken, şahsım iktidarı kötü yönetiminin faturasını ücretlilere çıkartarak, alınterinin karşılığı olan ücretleri enflasyonun sebebi olarak gösterme çabasında” ifadelerini kullandı.

Her şeyi yapan iktidarın, hiçbir sorumluluk üstlenmediğine dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Ekonomi yönetiminin söylemleri ortada. Maliye Bakanı ‘fiyat istikrarı’ diyor ama istikrarsızlığın sorumlusu olarak da ‘geçinemiyoruz’ diyenleri görüyor. Öte yandan bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız var ki, evlere şenlik. Müjde vermekten sorun çözmeye zamanı kalmıyor. Çalışma hayatı, emek, emekçi, emekli, sosyal güvenlik olmasa dört dörtlük bakanlık yapacak. Kendisine göre ara zam için bir sebep yok. Çünkü bakan enflasyonun hesabını ücretliye verilen üç kuruşluk zamdan soruyor. Bilimden, ekonomiden, adaletten ve vicdandan uzaklaşan şahsım iktidarında tutarsızlık, istikrar sembolü oldu” dedi.