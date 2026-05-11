Asgari Ücretliye Bayram Mesaisi Kaç Lira?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca çalışan “Bayramda çalışan asgari ücretli ne kadar mesai alacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bayram tatilinde görev yapan işçilere ek ödeme yapılırken, asgari ücretle çalışan bir personelin 4,5 günlük bayram mesaisiyle yaklaşık 5 bin 505 TL ek gelir elde edebileceği belirtiliyor.

BAYRAM MESAİSİ NEDİR?

Bayram mesaisi, dini ve resmi tatil günlerinde çalışan işçilere yapılan ek ödeme anlamına geliyor. İş Kanunu’na göre resmi tatilde çalışan personele günlük ücretinin iki katı ödeme yapılması gerekiyor.

Çalışan bayram gününde yalnızca kısa süreli görev yapsa bile tam günlük ücret üzerinden ödeme alıyor. Bu nedenle bayramda bir saat çalışmak da tam günlük bayram mesaisi hakkı doğuruyor.

ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAMDA NE KADAR MESAİ ALACAK?

Mevcut hesaplamaya göre brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak dikkate alınıyor. Bu tutar 30 güne bölündüğünde günlük brüt ücret yaklaşık 1.101 TL oluyor.

Bayramda çalışan asgari ücretli bir işçi, her resmi tatil günü için normal maaşına ek olarak yaklaşık 1.101 TL fazla ödeme alacak.

4,5 Günlük Bayram Mesaisi Kaç TL?

Kurban Bayramı tatilinin arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürmesi nedeniyle, bu sürenin tamamında çalışan asgari ücretli için ek ödeme yaklaşık 5 bin 505 TL olarak hesaplanıyor.

Hesaplama Kalemi Tutar Brüt asgari ücret 33.030 TL Günlük brüt ücret Yaklaşık 1.101 TL Bayram mesaisi günlük ek ödeme Yaklaşık 1.101 TL 4,5 günlük bayram mesaisi Yaklaşık 5.505 TL

HAFTA SONUNA DENK GELEN BAYRAM MESAİSİ ARTAR MI?

Bayram tatilinin cumartesi veya pazar gününe denk gelmesi halinde ödeme miktarı artabiliyor. Resmi tatilin hafta sonuna rastlaması durumunda çalışanlara yüzde 50 zamlı ödeme uygulanabiliyor.

Bu durumda günlük ödeme 2,5 kata kadar çıkabiliyor. Böylece bayram boyunca çalışanların alacağı mesai ücreti normal hesaplamanın üzerine çıkabiliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışanların bayram mesaisi kadar emeklilerin bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi de yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları normal şartlarda ayın 17’si ile 28’i arasında yatırılıyor. Memur emeklilerinin maaşları ise her ayın ilk haftasında hesaplara geçiyor.

Kurban Bayramı nedeniyle emekli maaşlarının ve ikramiyelerin erken yatırılması bekleniyor. İkramiye ödemelerinin 17-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Kaç TL?

Bayram ikramiyesinin 4 bin TL olarak ödeneceği belirtiliyor. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise hisse oranlarına göre ödeme alacak.

Hak Sahipliği Oranı Bayram İkramiyesi Yüzde 75 hisse 3.000 TL Yüzde 50 hisse 2.000 TL Yüzde 25 hisse 1.000 TL

