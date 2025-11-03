Asgari ücrette 10 ayda 6 bin TL kayıp!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), hazırladığı enflasyon raporunu yayımladı.

Raporda, "Türkiye’de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyon dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açıyor. Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor" denildi.

"Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" değerlendirmesi yapıldı.

6 BİN TL'DEN FAZLA KAYIP

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiği belirtilen raporda, "Yılın 10. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 322 TL oldu" bilgisine yer verildi.

Raporda, şunlar kaydedildi: "Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale geldi. O nedenle TÜİK tarafından açıklanan ve emekçi grupların gelirlerine yapılacak zamlarda belirleyici olan altı aylık enflasyonun dayanağı bilinmiyor. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor."

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın