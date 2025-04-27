Asgari ücrette 116 avro kayıp

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik yapılan operasyonlar, Türkiye ekonomisini de doğrudan etkiledi.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ekonomik göstergeler tepetaklak oldu. Muhalefetin, “Yargı darbesi” olarak nitelendirdiği 19 Mart operasyonlarının ekonomi üzerindeki etkisi CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun çalışmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP’li Bakırlıoğlu, Eurostat’ın 2025’in ilk yarısına yönelik açıkladığı asgari ücret verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin Avrupa’nın en düşük asgari ücret veren ülkelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, asgari ücretin 19 Mart operasyonlarıyla daha da eridiğini kaydetti.

KOLTUK SEVDASI BEDELİ

Bakırlıoğlu’nun EUROSTAT verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de 708 avro olan brüt asgari ücret 592 avroya kadar düştü. Asgari ücretlinin maaşı, ocak-nisan döneminde yüzde 16 eridi. Asgari ücretlinin giderek düşen alım gücüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakırlıoğlu, “Koltuk sevdasının bedelini açlığa mahkum edilen asgari ücretli ödüyor” dedi.

İmamoğlu’na yönelik operasyonun asgari ücretlinin sofrasına yansıdığını kaydeden Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’da en yüksek brüt asgari ücret verilen ülke 2 bin 638 avro ile Lüksemburg oldu. Lüksemburg’u sırayla 2 bin 282 avro ile İrlanda, 2 bin 193 avro ile Hollanda takip etti. Listenin son sıralarında ise Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Macaristan ve Türkiye yer aldı. Bu şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir tablo. Üstelik bu 708 avro sadece kağıt üzerinde kaldı. 1 Ocak 2025’te avro 36.54 TL, operasyonların ardından 43.90 TL’ye kadar çıktı. İktidar dolardaki yükselişi kontrol altına almak için 50.4 milyar dolarlık döviz rezervi sattı ancak avroya söz geçiremedi. Birilerinin siyasi ikbali için halkın sofrasından eksilen ekmekle bedel ödeniyor. Net asgari ücretin sene başındaki alım gücünü koruyabilmesi için avro ile hesaplama yaparsak bugün en az 26 bin 420 TL olması gerekiyor. Asgari ücrete acilen bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz. Kur garantili ihalelerle yandaşları koruyup, halkı açlığa mahkûm edemezsiniz.”