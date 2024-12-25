Asgari ücrette düşük zamma tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal desteklerde artışı gündemine aldı

ANKA haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, İBB sosyal yardımlarını artırarak sürdürecek. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 2025'te 11 milyar 837 milyon 709 bin liralık bütçe ayrıldı. Bu miktar 2024'te 5 milyar 528 milyon düzeyindeydi.

"22 bin 104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de Fındıklı Mahallesi Çocuk Etkinlik Merkezi ve Çınar Mahallesi Sosyal Merkez inşaatlarında incelemelerde bulunmasının ardından asgari ücretle ilgili eleştirilerini dile getirdi. İmamoğlu, belediyeye düşen sorumluluğu "Şimdi ben ne düşünüyorum dünden beri? Şunu düşünüyorum: İBB olarak, daha fazla sosyal projelere nasıl ağırlık veririz" sözleriyle ifade etti ve şöyle ekledi: "Bunları yapmasa belediye, başka konularda, daha farklı hizmetler yapardı ekonomik sıkıntılar olmasaydı. Ama var. Yapmaya devam ediyoruz. Niye biz annelerin cebine kart koyma mecburiyetinde kalıyoruz? Niye kreşleri arttırmak zorunda kalıyoruz? Niye çok uygun koşullarda binlerce evladımızı yurtlarda misafir etmek zorunda kalıyoruz? Çünkü, ihtiyaç var."

100 bin öğrenciye 1,5 milyar TL ödeme yapılacak

İBB'nin mevcut sosyal yardımları 2024 bütçesine göre yapılmıştı. 5 milyar 528 milyon düzeyindeki 2024 sosyal yardım bütçesinin, 2025 yılında 11 milyar 837 milyon 709 bin liraya yükseltildiğini aktaran belediye yetkilileri, mevcut sosyal yardımlar hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, 2019 yılından itibaren hayata geçirilen projeler arasında yer alan Genç Üniversiteli Desteği ile 300 bine yakın öğrenciye 1,5 milyar lira nakdi destekte bulunuldu. Projeden 2024'te hak kazanan 100 bin öğrenciye 15 bin liradan 1,5 milyar lira ödeme yapılacak.

Açlık sınırının altında maaş alan emeklilere yönelik hayata geçirilen emekli Pazar Desteği ile 10 bin 76 emekliye 100 milyon 76 lira ödeme yapıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Gezici Aşevi Projesi ile de 2019'dan bu yana 2,5 milyon sıcak yemek ve gıda ürünleri dağıtımı yapıldı.

2018 yılında sosyal yardımlar alanında verilen hizmet sayısı 357 bin 742 iken bu sayının 2024'ün sonunda sonunda 5 milyonun üzerine çıktığı ve sosyal yardım hizmetinin 14 kat arttığı belirtildi.

Hem sosyal yardım hem "askıda destek" uygulaması



İBB, doğrudan sosyal yardımların yanı sıra "askıda destek" uygulamalarını da başlatarak toplumsal dayanışma örneğiyle ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırılmasını sağladı. Sosyal desteklerden faydalanan ailelerin çocuklarına Okul Beslenme Desteği ile 2019'dan bu yana 1 milyon 463 bin 380 adet beslenme desteği sağlanırken, Sosyal Yardımlaşma Kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine 23 milyon liranın üzerinde Askıda Aile Destek Paketi, 18 milyon liranın üzerinde Askıda Anne-Bebek Destek Paketi, 16 milyon liranın üzerinde Askıda Eğitim Destek Paketi ve yaklaşık 6 milyon lira askıda Ulaşım Destek Paketi ile katkı sağlandı.

İBB'den yardım alan İstanbulkart sahibi hane sayısı 2019'da 149 iken bu sayı 2024'te 200 bin oldu. Bu destek ile 2019'dan tibaren 362 bin 881 haneye toplam 4 milyar 653 milyon 185 bin lira ödeme yapıldığı ve bu desteğe devam edileceği belirtildi.

İBB'nin sosyal destek çalışmaları kapsamında vatandaşlara tek seferlik nakdi destek sağlandığı da hatırlatıldı. Buna göre, 2018'den önce nakdi destekten ortalama 73 bin hane yararlanırken 2024'te bu sayının 337 bin olduğu kaydedildi. Bu kapsamda 1 Temmuz 2019'dan itibaren destekten 430 bin 334 haneye toplamda 1 milyar 476 milyon TL ödeme yapıldığı ve bu desteğin 2025'te de devam edeceği vurgulandı.