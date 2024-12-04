Asgari ücrette geri sayım: Hangi rakamlar konuşuluyor?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.

15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu katılacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Kamuoyunda zam oranı için yüzde 20 ila yüzde 41 arasında farklı senaryolar konuşuluyor.

Buna göre, kamuoyuna yansıyan rakamlar şöyle oldu:

• Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.



• Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.



• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 527 lira olacak.

• Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.



• Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

• Yüzde 41 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 972 lira olacak.

ÖNCE HÜKÜMET VE İŞVEREN, SONRA TÜRK-İŞ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni yılda asgari ücretin ne oradan artırılması gerektiği yönündeki bir soru üzerine Atalay, "Hedef enflasyon mu gerçekleşen enflasyon mu deniyor. İkisine de katmıyorum. İkisi de doğru ve uygun değil. Sıkıntıları beraber paylaşmak durumundayız. Sıkıntıları dar gelirlilerin üzerine yıkmanın anlamı yok" dedi.

Atalay, "Önümüzdeki hafta komisyon toplanarak rakamları tespit edecek. Önce hükümet ve işveren rakamı açıklayacak, sonra biz rakamımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.