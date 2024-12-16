Asgari ücrette ikinci toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. İlk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30’da ikinci kez bir araya geldi.

İçi ve işveren taraflarının görüşlerini dile getirdikleri ilk toplantının ardından ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Ekonomik verilerin paylaşılmasının ardından ise asgari ücret için pazarlık sürecinin başlamasın öngörülüyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'DENGE' MESAJI

Öte yandan dün Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz" demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrete geçen yılın sonunda yüzde 49 zam yapılmış ve 2024'teki net asgari ücret 17 bin TL olmuştu. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.



