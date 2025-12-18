Asgari ücrette ikinci toplantı: İşçi ve işveren tarafının beklentileri neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki komisyonla veri ve raporları paylaşacak.

TÜRK-İŞ'İN İTİRAZI SÜRÜYOR

Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, geniş çerçevede ise toplumun tamamını etkiliyor. Komisyon yapısının adil olmadığını ve değişmesi gerektiğini savunan Türk-İş temsilcilerinin ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor.

IŞIKHAN: "RAKAM KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Dün TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlarken "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in toplantılara katılmamasına ilişkin ise "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINIYOR

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Türk-İş masada olmasa da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsil ettiği (TİSK) işveren tarafı 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yeter sayıya ulaşabiliyor. 2026'da geçerli olacak ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düşüldüğünde ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kamuoyuna yansıyan kulislerde asgari ücret zammı için yüzde 20 ve yüzde 25 senaryoları öne çıktı.

Yüzde 20 zam yapılması durumunda 2026 yılı asgari ücreti 26 bin 584 lira olacak.

Yüzde 25 zam senaryosunda ise yeni asgari ücret 27 bin 630 lira olarak gerçekleşecek.

Öte yandan asgari ücrete yüzde 30 zam olursa yeni ücret 28 bin 735 olacak.

Yüzde 40 zam senaryosunda ise asgari ücret 30 bin 945 TL olarak gerçekleşecek.

MASADA HANGİ RAKAM VAR?

Araştırma şirketi Loginsight’ın reel sektör yöneticileriyle yaptığı çalışmaya göre patronların 2026 yılına ilişkin ortalama asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL düzeyinde.

Türk-İş ilk toplantıya herhangi bir rakam beyan etmese de talepler toplandığında asgari ücret beklentisi 40 bin TL'ye yaklaşıyor.