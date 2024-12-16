Asgari ücrette ikinci toplantıda da rakam konuşulmadı: Süreç fazla uzamayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30’da ikinci kez bir araya geldi.

Toplantı 50 dakika sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. İlk toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da rakam konuşmadıklarını belirten Ağar, bir sonraki toplantı tarihinin belli olmadığını ama üçüncü toplantıda asgari ücretin belirleneceğini düşündüğünü söyledi.

"RAKAM SÖYLEMEDİLER"

Ağar, şöyle konuştu:

"Komisyon olarak, insanların enflasyonu, mutfağını, çocuklarını, ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledik. Hiçbir yaptırım gücümüz olmadığını söyledik. Kamouyunda tartışılması için rakam istedik ancak rakam açıklanmadı. 'TİS'te rakam getiriyorsunuz zaten' dediler. Elbette getiriyoruz çünkü TİS pazarlık ve müzakere masası. Asgari ücret pazarlık masası değil. TİS görüşmeleri aylarca sürer.

Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, 'Kötü günler geride kaldı' diyor. O zaman gelecek güzel günlerden asgari ücretli vatandaşlarımız da faydalansın. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığı üçüncü görüşme için tarih bildirecek. Henüz belli değil."

"RAKAM SÖYLERSEK ALTINDA KALABİLİRİZ"

Sürecin uzayacağını zannetmediğini ve bir sonraki toplantıda yeni asgari ücretin belirlenebileceğini de vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"İşçilerimiz, resmî komisyon üyelerimiz, birinci toplantıda da nasıl geçinemediklerini anlattılar. Görüşlerini bildirdiler. Benim söylediklerim de arkadaşlarımızı görüşleri. Arkadaşlarımız bize yazılı olarak da asgari ücret taleplerini iletecekler. Sürecin uzayacağını zannetmiyorum, üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum. Toplantıdan önce de bu rakamın belirlenmesini istiyoruz. Biz para veren değil isteyen tarafız ve rakam söylersek altında kalabiliriz. Günün şartlarına göre milyonlarca asgari ücretlinin insanca yaşayabileceği bir rakam istiyoruz. İktidar neden rakam söylemiyor onun takip edilmesini istiyoruz."

İçi ve işveren taraflarının görüşlerini dile getirdikleri ilk toplantının ardından ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyordu. Ekonomik verilerin paylaşılmasının ardından ise asgari ücret için pazarlık sürecinin başlamasın öngörülüyordu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'DENGE' MESAJI

Öte yandan dün Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz" demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrete geçen yılın sonunda yüzde 49 zam yapılmış ve 2024'teki net asgari ücret 17 bin TL olmuştu. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.



