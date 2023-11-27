Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücret görüşmeleri kapsamında ilk toplantı 1 AralıK'ta yapılacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren asgari ücret ile ilgili kritik tarih belli oldu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 1 YIL GEÇERLİ OLABİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 gün önce yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söylemişti.

Mevcut durumda brüt asgari ücret 13.414 TL, net asgari ücret tutarı ise 11 bin 402 TL.