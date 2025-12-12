Asgari ücrette kritik gün: Komisyon bugün toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi.

TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren bir yazının bugün Bakanlığa sunulacağı öğrenildi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

"ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TİSK'in dün düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin belirlenme sürecine değinip, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir."

***

YURTAŞIN BEKLENTİSİ

Metropoll Araştırma’nın kasım ayı anket sonuçlarına göre Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 75’i, siyasi parti fark etmeksizin net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye çıkarılmasını istedi. 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 15-21 Kasım 2025 tarihleri arasında bin 830 kişiye fikri soruldu. “Asgari ücret en az ne kadar olmalıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 74,5’i “Yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye yükseltilmeli” cevabını verdi.

PATRONLAR NE İSTİYOR?

Araştırma şirketi Loginsight’ın reel sektör yöneticileriyle yaptığı çalışmaya göre ise patronların 2026 yılına ilişkin ortalama asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL düzeyinde.

Geçen yıl 22 bin 104 TL asgari ücreti doğru tahmin eden ABD'li dev banka JPMorgan ise dün açıkladığı raporunda asgari ücrete %25 oranında artış beklediğini açıkladı. Bu tahmine göre, mevcut 22 bin 104 liralık asgari ücret 27 bin 630 liraya yükselecek.

***

KOMİSYONUN YAPISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bakanlık, işveren ve işçi temsilcilerinden 5'er üye olmak üzere 15 üyeden oluşor. Kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. İşçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması.