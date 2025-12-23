Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün: Yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor

2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün saat 18.00'de yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün saat 18.00'de yapacak.

İkinci toplantısında ekonomik veri ve raporları masaya yatıran komisyonun, yeni asgari ücreti hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlemesi bekleniyor.

İŞÇİ MASADA YOK Toplantılara işçi kesimi katılmadı Bu yıl asgari ücret gündeminde, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazı öne çıktı. Komisyonunun üye yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, üye yapısının değiştirilmemesi üzerine yapılan ilk iki toplantıya katılmamıştı. Gözler üçüncü ve son toplantıda çevrilirken, TÜRK-İŞ'in bu toplantıda da yer almaması bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.