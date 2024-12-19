Asgari ücrette üçüncü toplantıda da rakam konuşulmadı!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında düzenlediği üçüncü toplantı sona erdi. Taraflar üçüncü toplantıda da masaya herhangi bir rakam getirmedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.

RAMAZAN AĞAR: KOMİSYONDA RAKAM KONUŞULMADI

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Komisyonda rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.

Asgari ücreti belirleme çalışmalarının önümüzdeki hafta içinde sona ereceğini düşündüğünü ifade eden Ağar, hedef enflasyona göre bir belirlenecek bir rakamın yeterli olmayacağını belirtti. Ağar, temennilerinin oy birliği ile karar vermek olduğunu söyledi.

Ağar, dördüncü toplantının ne zaman gerçekleştirileceğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

BAKAN IŞIKHAN: REKABET GÜCÜNÜ KORUYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışanların refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecekleri, hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacaklarını iddia etti.

Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadelerini kullandı.

DİSK BAKANLIK ÖNÜNDE Öte yandan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), komisyon toplantısı devam ederken Bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı. Milyonların komisyondan çıkacak kararı beklediğine dikkati çeken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Milyonların taleplerini ifade etmek için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi. Çerkezoğlu şöyle konuştu: "Herkes asgari yaşasın. Asgari ücretli olsun. İşte bu düzene itiraz etmek için bugün Çalışma Bakanlığı önündeyiz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Aileleriyle birlikte milyonlarca işçi, emekçi, emekli bu ülkenin tüm değerlerini üretenler geçinemiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretler, her gün hayat pahalılığı karşısında eriyip gidiyor. Her gün alım gücümüz daha fazla düşüyor. Bugün ne masada konuşulanlar, ne masada ifade edilmeyen rakamlar ne de biz hakemiz söylemiyle sorumluluktan kaçmaya çalışan hiç bir gerçekliği olmayan iktidar tutumları bütün bunlar işçinin, emekçinin karnını doyurmuyor. "GEÇİNEMİYORUZ" Bir kez daha Çalışma Bakanlığı'nın önünde altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz! Sefalet ücreti istemiyoruz! Sefalet ücreti istemiyoruz! Geçinemiyoruz... Geçinemiyoruz... Geçinemiyoruz... Asgari ücrette rakam tartışması çoktandır anlamını yitirdi sevgili arkadaşlar. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin insanca yaşayacağı bir ortam yaratılmadan, zengini daha zengin yapan bu düzen değişmeden enflasyon gerçek anlamda düşürülmeden bu masadan çıkacak herhangi bir rakamın işçinin emekçinin geçim derdini çözemeyeceği çok açık. Bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Asgari ücret meselesi sadece ekonomik bir mesele değil politik bir meseledir. Asgari ücret milyonların meselesidir. Memleket meselesidir."

İLK İKİ TOPLANTIDAN DA RAKAM ÇIKMAMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk iki toplantısında herhangi bir rakam çıkmazken TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini bildirmişti.

Ağar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu rakamı kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim. 'Ona göre bir yol çizelim.' dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi: Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz. Elbette ki getiriyoruz toplu iş sözleşmesi döneminde. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masası, müzakere masası. Asgari ücret, pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışanların başlangıç ücretinin belirlendiği ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, aylarca masada müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolu var."

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

• Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak,

• Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak,

• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak,

• Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak,

• Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.