Asgari ücrette yanıtı menemen veriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinin yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta toplanacak. İşveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.

Ekonomi yönetiminden bu yıl asgari ücrete yılsonu gerçekleşen enflasyon ve 2025 hedef enflasyonu arasında bir "ara formül" zammı uygulanabileceği yönünde açıklamalar geliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, mynet’e yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin belirlenmesinde rakamın değil, oranların daha önemli olduğunu vurguladı. Dağ, “Gerekirse Cumhurbaşkanımız devreye girer" dedi.

Milyonlarca ücretli ve ailesinin ilgilendiren asgari ücret zammı, toplu iş sözleşmeleri uygulanan işyerlerinde çalışanları da etkileyen önemli bir konu. Ayrıca asgari ücret pek çok yasal düzenlemede referans noktası olarak kabul edildiği için toplumun büyük bir kesimini dolaylı olarak ilgilendiriyor.

ASGARİ ÜCRETLİ 345 MENEMEN KAYBETTİ

Menemen Endeksi’nin yaratıcısı Doç. Dr. Caner Özdurak, “Asgari ücretin kaç kere ve ne kadar arttırılması gerektiği tartışmaları hala gündemde iken asgari ücretin menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsü cevabı net olarak veriyor” diyerek Kasım ayı menemen endeksini yayımladı.

Kasım ayı menemen enflasyonu, yumurtadaki yüzde 12’lik, kuru soğandaki yüzde 10’luk, çarliston biberdeki yüzde 2’lik ve domatesteki yüzde 35’lik artış sonucunda aylık yüzde 16,42 yıllık ise yüzde 57,10 olarak gerçekleşti.

Böylece Ocak’ta evde yapılan bir kişilik menemenin maliyeti 11,82 TL iken Kasım itibarıyla 15,55 TL’ye çıktı. Böylece asgari ücretlinin evde yaptığı tek kişilik menemen sayısı ise 1438’den 1093’e düştü. 4 kişilik bir menemenin maliyeti ise kasım itibarıyla 62,2 TL oldu.