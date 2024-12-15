Asgari ücrette zam pazarlığı: İkinci toplantı yarın gerçekleştirilecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı yarın yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıda, "Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, enflasyon oranı, vatandaşın satın alma gücü, iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, ekonomik büyüme, istihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'DENGE' MESAJI

Öte yandan dün Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ: MAKUL ÖLÇÜLERDE SÖYLENİRSE O ÜCRETTE VARIZ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise komisyonun ikinci toplantısını 16 Aralık Pazartesi günü yapacağını bildirdi.

Ağar, "Biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunların hiçbirine katılmayız. İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.