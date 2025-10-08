‘Ashura’ seyirciyi çok sesli bir yolculuğa çıkaracak

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ankara’da Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali 21 yıllık geçmişe sahip ‘ashura’yı tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın müzik-tiyatro olarak tanımladığı ‘ashura’ 12 Ekim’de 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Üç semavi dine ait, 13 dilde söylenen şarkıların metnini oluşturduğu, zorunlu göç, kimlik, aidiyet, dil, dilsizlik gibi kavramları sorgulayan eserde, müzisyen, şarkıcı ve oyuncular sahnede birlikte yer alıyor. ‘ashura’, hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününde üç büyük dinde farklı karşılıkları bulunan aşure geleneğinden ilham alıyor.

Gösteri, 13 farklı dilde söylenen 26 göç şarkısıyla; sürgün yollarında, ayrılıkların ve yalnızlıkların ortasında pişirilen ortak bir hafızayı seyirciyle paylaşıyor. 90 dakikalık eserde sanatçılar Sema Moritz, Nuri Harun Ateş, Eser Gündüz, Orhan Topçuoğlu, Kamucan Yalçın, Mikail Yakut, Rabia Aydın ve Selçuk Artut seyirciyi çok sesli bir yolculuğa davet ediyor.