Aşı ertelendikçe riskler de artıyor

20 ilde ASM’lerde aşı tedariğine yönelik anket yapıldı. Hekimlerin yüzde 78’i tedarik sorunu yaşadığını, yüzde 72,5’u bu nedenle aşıları ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No’lu Şube, aşı tedarikleri ile ilgili 20 ilde aile sağlığı merkezlerinde (ASM) bir anket yaptı. Ankette, aile sağlığı çalışanlarının yüzde 78,3’ü aşı tedariği ile ilgili sorun yaşadığını söyledi. En çok Hepatit B ve Hepatit A aşılarında sorun yaşadığı, bunu tetanoz, su çiçeği ve verem aşılarının izlediği görüldü. Ankette dikkat çeken bir diğer nokta da tedarik sorunu nedeniyle aşı ertelemek zorunda kalanların oranının yüzde 72,5 olması. Aile hekimleri ‘‘Aşı tedariği nedeniyle ertelenen aşılar var. Çocukların bu dönemde bulaşıcı hastalıklara açık olduğu unutulmamalı, yetkililer bir an önce önlem amalı’’ dedi.

AŞILAR ERTELENİYOR

Sendikanın yaptığı ankette, çocukluk çağı aşılarının pek çoğunda sorunlar yaşandığı ortaya çıktı. "Hangi aşıların tedariğinde sorun yaşıyorsunuz?" sorusuna ASM çalışanlarının yüzde 79’u Hepatit B aşısı, yüzde 67’si Hepatit A, yüzde 44’ü tetanoz, yüzde 33’ü su çiçeği, yüzde 28’i verem aşılarında sorun yaşadığını söyledi. Yüzde 19 KKK aşısı (kızamık, kızamıkçık, kabakulak kombine aşısı), yüzde 17 OPA (çocuk felci) aşılarında sorunlar olduğunu kaydetti. Bir diğer önemli soru ise "Tedarik sorunu nedeniyle aşı erteleme zorunda kalıyor musunuz?" sorusu oldu. Bu soruya hekimlerin yüzde 72,5’unun ‘‘evet’’ demesi dikkat çekti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, tedarik sorunu nedeniyle aşısı ertelenen veya aşısının bir sonraki aya ertelenen çocuk sayısının yüksekliğine dikkat çekerek ‘‘Çocukların bu dönemde bulaşıcı hastalıklarla yüz yüze gelebileceklerini görüyoruz. Ne yazık ki aşı tedarik sorunu 3-4 yıldır bir türlü çözülemiyor’’ dedi.

Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan Eryazğan, şunları söyledi: ‘‘Yerli aşının yapılması ve kendi aşımızın üretilmesi çok önemli. Ama bununla igili ne yazık ki elde tutulan bir veri yok, sadece söylemler var. Aşı dağıtımı konusunda da özellikle il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin topu aile sağlık merkezlerine, aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına attığını görüyoruz. Bu konuda yetkililerin bir an önce önlem alıp yerli aşıyı üretmesi gerekir. Ve lojistik destek yönünden de il sağlık müdürlüklerinin ve ilçe sağlık müdürlüklerinin aile hekimlerine destek olması lazım. Aşı karşıtlığı konusunda da mutlaka önlem alınması gerekir.’’