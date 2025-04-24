Aşı hayat kurtarıyor

Aşılar dünya genelinde enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en etkili yöntem olarak kabul ediliyor.

Her yıl nisan ayının son haftası Aşı Haftası olarak kutlanırken özellikle Türkiye’de son yıllarda aşı reddinin artması dikkat çekiyor. Aşı reddinin artması ve bazı aşıların aşı takvimine alınmaması sebebiyle, Türkiye’de hem daha önce yenilmiş olan hastalıklar yeniden görülmeye hem de çocuk ölümleri yaşanmaya başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Aşılar her dakikada 6 kişinin yaşamını kurtarıyor. Bunların 5’i 5 yaş altı çocuklar, büyük bölümü de 1 yaş altı çocuklar. 1 yaş altında bir çocuğa aşıyla hayat kazandırdığımızda ona 66 yaşam yılı kazandırmış oluyoruz. Yapılan geniş aşı programı sayesinde birçok hastalık ülkemizde görülmüyordu ancak bu aşılama ortadan kalktığı zaman hastalıkları ortaya çıkmaya başladı” dedi.

Çok sayıda hastalığın çocukluk çağında düzgün aşılamayla kontrol altına alındığına vurgu yapan Şenol, “Erişkin bağışıklaması programının hiç olmadığı ülkelerden biriyiz. Sağlık Bakanlığı aşı tereddüdünü gideren bir programdan ziyade kendisi bunu yaratıyor. Bakanlığın tutumuna rağmen aşı kabulü söz konusu bu da bir avuç akademisyenin çabalarıyla oluyor ama bizde elimize denize su taşıma gibi duruma düşüyoruz” diye konuştu.

AŞILAMA ORANI GERİLEDİ

TÜİK 2024 Çocuk İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2023’te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu. Beşli karma aşı (DPT+IPV+Hib) 3 doz ile aşılama oranı 2022’de yüzde 99,5 iken 2023’te yüzde 98,8’e geriledi. Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2022’de binde 9,2 olan bebek ölüm hızı 2023’te binde 10’a yükseldi.