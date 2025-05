Aşı ile dakikada 6 hayat kurtarılıyor

Aşı reddi ve kararsızlığının giderek artıyor. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği sonuçlara göre Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayanların sayısı yüz bine yaklaştı. Bazı ülkelerde de aşıya erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 2023'te yaklaşık 14,5 milyon çocuğun, herhangi bir aşıdan tek bir doz bile alamadığı kaydedildi. Hekimler, "Her çocuğun, aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunma hakkı vardır" dedi.

Ankara Tabip Odası'nın (ATO) hazırladığı aşı bültenine göre, sadece son 50 yılda aşılar sayesinde 154 milyon hayat kurtarıldı. Dr. Çağla Sarıkaş ve Dr. Özlem Azap tarafından hazırlanan aşı bülteninde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Aşılama, insanlığın en büyük başarılarından biridir. Yılda 3 milyondan fazla ya da her dakika 6 kişinin hayatını kurtarmak demektir. Bu hayatların yaklaşık 94 milyonu, kızamık aşıları sayesinde korunmuştur. Aynı dönemde, aşılama, bebek sağlığı iyileşmesinin yüzde 40'ını oluşturarak, artık daha fazla çocuğun birinci doğum gününü görebilmesine olanak tanımaktadır. Aşılamak sadece hayatları kurtarmakla kalmaz; aynı zamanda kızamık, difteri, kolera gibi ölümcül salgınları dünya genelinde kontrol altında tutmaya da yardımcı olur. 1988'den bu yana 3 milyar çocuk, çocuk felcine karşı aşılanmıştır ve 20 milyon kişi ise çocuk felci nedeniyle felç olmaktan korunduğu için yürüyebilmektedir. Dünya, küresel aşı erişimini iyileştirmek için inanılmaz ilerlemeler kaydetmiştir, ancak son yıllarda ilerleme durakladığından milyonlarca çocuk acilen ihtiyaç duyduğu aşılara erişememektedir.

2023'te tahminen 14,5 milyon çocuk, herhangi bir aşıdan tek bir doz bile almamıştır. Son beş yılda kızamık aşısı, diğer tüm aşıları geride bırakarak en fazla hayat kurtaran aşı olmasına rağmen, 22 milyon çocuğun hala ilk dozunu alamadığı ve 2023'te 12 milyon çocuğun ikinci dozdan mahrûm kaldığı tahmin edilmektedir. Her çocuğun, aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunma hakkı vardır. Her yerde aşıya erişimi artırmak, her çocuğa sağlıklı bir başlangıç yapma fırsatı vererek, onları doğumdan yaşlılığa kadar önlenebilir hastalıklardan korumanın en iyi yoludur. Küresel sağlık tarihinde bir dönüm noktasındayız. Aşıyla önlenebilir hastalıkların ortadan kaldırılmasında elde edilen güçlükler nedeniyle kazanılan başarılar tehlikeye girmiştir."