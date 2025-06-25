Asi Nehri için bir an önce harekete geçin

HABER MERKEZİ

Antakya Çevre Koruma Derneği, Asi Nehri Havzası’nı merkeze alan çevre politikalarına ilişkin “Asi Nehri Havzası Çevre Vizyon Planı” raporu hazırladı.

Çevresel sürdürülebilirlik, su yönetimi, ekolojik restorasyon ve yerel halkın katılımı gibi başlıkların ele alınan raporda kent için yapılması gerekenler ve çözüm önerileri sunuldu. Çalışma, Hatay’ın acil çevresel sorunlarına odaklanan beş ana başlık altında toplandı.

Kentin durumuna ilişkin raporda şu bilgiler yer aldı:

Taşocakları: Deprem sonrası sayısı 22’den 150’yi aşan taşocaklarının kontrolsüz büyümesiyle bozulan doğal dengeye karşı, taşocaklarının su kaynakları, tarım alanları ve yerleşimlerden uzaklaştırılması, bağımsız denetim mekanizmaları ve yeşil tampon bölgeler öneriliyor.

Asi Nehri: Aşırı su kullanımı ve kirlilikle boğuşan Asi Nehri için kirlilik kaynaklarının belirlenmesi, su kalitesi izlemesi, arıtma kapasitesinin artırılması ve restore edilmesi hedefleniyor.

Tarım Arazileri ve Zeytinlik Alanlar: Tarım alanlarının imara açılması ve zeytinliklerin tahribi gibi sorunlara karşı mevcut yasaların etkin uygulanması, ekolojik tarım ve küçük üreticilerin desteklenmesi, gençlerin tarıma teşviki ve kooperatifleşme vurgulanıyor.

Milleyha Sulak Alanı: Milleyha’yı moloz dökümleri ve insan baskısından korumak için kapsamlı yönetim planları, biyoçeşitlilik izlemesi ve ekoturizm faaliyetleri öneriliyor.

Samandağ Sahil Şeridi: Kontrolsüz yapılaşma ve habitat tahribatına karşı kıyı alanının Deniz Koruma Alanı ilan edilmesi, yeni yapılaşmanın durdurulması ve iklim değişikliğine uyumlu yönetim planları geliştirilmesi planlanıyor.

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YASALARI UYGULA!

Raporda çözüm önerileri şöyle sıralandı:

•Mevcut yasalar ve çevre düzen planları etkin biçimde uygulanmalı

•Tarım dışı kullanımlara karşı denetimler artırılmalı

•Ekolojik tarım ve küçük üreticiler desteklenmeli

•Yerel tohum, doğal gübre ve sosyal güvence mekanizmaları sağlanmalı

•Kooperatifleşme ile pazara erişim kolaylaştırılmalı ve kırsal kalkınma desteklenmelidir.”