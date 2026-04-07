Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Hatay Reyhanlı’da Asi Nehri’nde bir erkeğe ait ceset bulundu. Sualtı ekiplerince sudan çıkarılan ceset, kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp’a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 07.04.2026 12:00
  • Güncelleme: 07.04.2026 12:04
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Asi Nehri’nin Reyhanlı ilçesinin Demirköprü mevkisinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset sudan çıkarıldı.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Hatay Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

