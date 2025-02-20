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Asi Nehri’nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Hatay Hatay’da Asi Nehri’nde bir erkeğe ait olduğu tespit edilen bir cansız beden bulundu

Güncel
  • 20.02.2025 20:51
  • Giriş: 20.02.2025 20:51
  • Güncelleme: 20.02.2025 20:53
Kaynak: İHA
Asi Nehri’nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
İHA


Antakya ilçesinde Asi Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkı yaya köprüsünün ayaklarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Suda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Cansız beden, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

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