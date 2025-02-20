Asi Nehri’nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu



Antakya ilçesinde Asi Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkı yaya köprüsünün ayaklarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Suda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Cansız beden, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.