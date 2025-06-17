Asi Nehri’ne enkaz molozları dökülüyor

Haber Merkezi

Hatay Antakya’da moloz dökümüyle gündeme gelen Asi Nehri’ne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Belgeselci Kazım Kızıl’ın paylaştığı güncel videoda Asi Nehri’ne enkazlardan çıkan inşaatların döküldüğü ve su kaynağının kirletildiği görüldü.

Kızıl yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Kent merkezinde Mehmet Yeloğlu Köprüsü’nden itibaren görmeye başladığımız molozların nedenini öğrenmek için bugün çalışmaların olduğu alana gittim. Konuştuğum inşaat firması yetkilisi molozların Asi Nehri’nde yapılacak olan perde beton çalışması kapsamında döküldüğünü aktardı. Bu çalışma ile nehrin iki yanına duvarlar çekileceğini, nehir yatağındaki yolun da duvarlar için kullanılacak fore kazıkları çakacak iş makineleri için hazırladıklarını belirtti.”