Aşı reddi sağlığı tehdit ediyor

HABER MERKEZİ

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, son yıllarda küresel çapta azalan aşı güveni ve artan aşı reddinin halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu ve bu durumun bilimsel kanıtlar yerine kulaktan dolma bilgilere dayanan ve sosyal medyada hızla yayılan asılsız iddiaların etkisiyle daha da karmaşık hale gelmekte olduğunu söyledi.

Bağışıklamanın bireyleri hastalıklara karşı korumak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan bir yöntem olduğunu söyleyen Aksakal, "Bağışıklama doğal ve kazanılmış olmak üzere ikiye ayrılıyor: Doğal bağışıklık, hastalık geçirildikten sonra gelişirken, kazanılmış bağışıklık aşılarla kazanılıyor. Aşılar, en yaygın kazanılmış bağışıklama yöntemidir ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde hayati bir rol oynuyor” dedi.

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATILIYOR"

Özellikle çocukluk çağı aşılamalarında aşı tereddüdünün ve reddinin artmasının, toplum sağlığı üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu belirten Aksakal, “Aşı reddinin artışı, sadece bireysel bir tercih olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum toplum bağışıklığını zayıflatarak kızamık, boğmaca, gibi önlenebilir hastalıkların tekrar yayılmasına ve salgın riskinin artmasına neden olabiliyor. Geçmişte bu hastalıklar nedeniyle büyük kayıplar yaşanırken, aşılar sayesinde bu hastalıklar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak, bilgi eksikliği, yanlış yönlendirmeler ve bilimsel olmayan kaynaklara duyulan güvenin artışı, aşılara olan inancı sarsmaktadır” diye konuştu.

"AŞILAR HASTALIK YAPMAZ"

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, aşılama programlarının her yıl milyonlarca hayat kurtardığını belirten Prof. Dr. Aksakal, şöyle devam etti:

"Toplumda en sık karşılaşılan yanlış algılardan biri, aşıların hastalıklara neden olduğu yönündeki inanıştır. Oysa aşılar hastalık yapmaz; aksine bağışıklık sistemini eğiterek vücudu hastalıklara karşı hazır hale getirir. Bazı aşılar tamamen hastalığı engelleyemese de hastalığın seyrinin ağırlığını ve süresinin azaltabilir ve ölümlerin önüne geçer. Bir diğer yaygın yanılgı, aşıların uzun vadeli yan etkilerinin bilinmediği yönünde. Ancak aşılar, yıllar süren klinik araştırmalardan sonra onaylanır ve kullanıma sunulur. Aynı zamanda aşılar, dünya genelinde en sıkı denetimlerden geçen tıbbi ürünler arasındadır. Üretimden uygulamaya kadar birçok aşamada güvenlik testlerinden geçirilir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, aşıların hastalıkları önlemede son derece etkili ve güvenli olduğunu gösteriyor. Çocuk felci gibi hastalıkların neredeyse tamamen ortadan kalkması, aşıların başarısını kanıtlar niteliktedir."