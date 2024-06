Aşı reddinin faturasını aile hekimine kestiler

Aile hekimleri bu ay maaş kesintisi ile karşı karşıya kaldı. Bunun sebebi bakanlığın aşı reddi olan ailelerden imza alıp göndermesini istemesi. Aile hekimleri, “Ay sonuna iki gün kala bunların yetişmesi mümkün değildi’’ dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki hekimlerden, aşı reddi veya tereddütünde olan hastalar için her ay imza almasını istemesi yeni mağduriyetleri beraberinde getirdi.

Ay sonuna iki gün kala bakanlığı bunu istediğini anımsatan aile hekimleri "Aşı reddi olan aileyi her ay imza için ASM’ye getirmek çok zor. Eğer bir aile gelmezse yaklaşık 500 lira kesintiler oluyor. 5-6 aile varsa her ay 3-4 bin lira maaş kesintisi oluyor. Aşı reddinin faturası neden hekimlere kesiliyor?" diye sordu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Mayıs sonunda getirilen uygulamaya tepki göstererek "Ayın bitmesine iki üç gün kala tüm işlemler bitmişken birden bire kural değişikliği yapıyorlar. Aile hekimlerine performas itiraz için ‘Aşı reddi veren aileler için artık bilgisayar üzerinden tıklamanız yeterli değil, ayrıca kişiden her seferinde her ay imza alıp bunu bize göndermeniz, ondan sonra aşıdan hekimin muaf olup olmadığına izin vereeceğiz" denildi. Bu ayın sonunda olduğu için insanlar aşıyı reddeden kişiye zaten ulaşamıyor. Aşı reddi veren kişi zaten ASM’ye gelmek bile istemiyor" dedi. Kesintilere ilişkin dava açacaklarını ve eylem başlatacaklarını anlatan Eryazğan, şöyle devam etti:

"Normalde aşının tarihi gelince aile hekimleri, kendilerine kayıtlı olan hastaları arar. Aşı olmayacağını söyleyen bireyin bilgilerini sisteme gireriz. Sonra dediler ki bu böyle olmaz. Örneğin aile hekiminin bölgesinde kayıtlı olan çocuğun aşı zamanı geldi ama mevsimlik işçilik nedeniyle ailesiyle başka ilçeye gitti. Ve bu çocuğa ulaşamıyorsunuz. Biz onlar için performans itiraz dolduruyorduk ve diyorduk ki ‘bu çocuk bu tarihler arasında başka ilçede olduğu için aşısını yapamadık. Sistemden muaf düşülmesini istiyoruz.’ Şimdi aşı reddini de buraya koydular ama her ay evrak doldurmamız ve aşı redci aileyi imzaya ikna etmemizi istiyorlar. Aşı reddi yapan aile ASM’ye gelmiyor. Bir kez imza da yetmiyor her ay istiyor. Her ay ASM’ye getirmek ile aşı reddi veya tereddüdü yaşayanlar düzelecekse, ikna olacaksa o zaman bakanlık bunu yapabiir. Bakanlık, ‘Aile hekiminizden memnun musunuz?’ ya da ‘Hastaneden memnun musunuz?’ diye telefon anketleri yapacağına, aşı reddi için psikologu, danışmanı ile bir arama ekibi kursun. Bu kişiler aşı reddi olan aileleri ikna etsin. Kişinin aşıyı reddetmesini hak olarak gören bakanlık aile hekimini bundan sorumlu tutmamalı. Bakanlık dolambaçlı yollarla bu redleri engellemeye çalışıyor. Aile hekimine gelip imza atayan bireyin sorumlusu aile hekimleri değil, maaş kesintileri her bir aşı 500 lira gibi...Eğer bir aile sağlığı çalışanının 5-6 aşı reddi ya da tereddütü yaşayan hastası varsa 3-4 bin lira para kesiliyor. Bu kabul edilemez."

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

YANLIŞTAN DÖNÜN

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise aşı reddi yapılmış hastalardan yeniden evrak düzenlemelerinin ve onları tekrar kurumlara çağırmalarının beklendiğini, bunun ise iki gün gibi kısa bir sürede yapılmasının mümkün olmadığını belirterek "Ay sonuna iki gün kala yapılan bu talep, birçok meslektaşımızın evraklarını tam yollamış olmasına rağmen hak edişlerinde bayram öncesi kesinti yapılmasına neden olmuştur" dedi. Özellikle İstanbul’un farklı ilçelerinden çok sayıda aile hekiminin bayram öncesi maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Kandemir, aile hekimliği çalışanlarının haksız kesintiler ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Dr. Ahmet Kandemir

Aşı reddi ile ilgili yeterli yasal düzenleme yapılmamışken, artan aşı redlerinin tüm sorumluluğunun aile hekimliği çalışanlarına yüklenmesini eleştiren Dr. Kandemir, İl Sağlık Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu. Kandemir, şöyle devam etti:

‘‘Bu yanlışınızdan acilen dönün. Aile hekimliği çalışanlarının kesintilerini iptal edin. Aksi takdirde, hukuki yönden bu işin peşini bırakmayacağız. Kazandığımız davalar sonucu hem bakanlığa maddi kayıp yaşatıyorsunuz hem de zaten yoğun çalışan meslektaşlarımıza gereksiz iş yükü verip vatandaşın zamanından çalıyorsunuz.’’