Aşı takvimi değişti: 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe giderek, yeni dönemde 6 hastalığa karşı tek bir aşının uygulanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 bileşenli karma aşı uygulanmasına 14 Nisan 2025 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.
6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde, tek bir enjeksiyon ile Difteri, Tetanos, Boğmaca, çocuk felci (Polio), Hemofilus İnfluenza Tip B, Hepatit B hastalıklarına karşı bağışıklama sağlanacağı ifade edildi.