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Aşı takvimi değişti: 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak

Yaşam
  • 20.03.2025 05:00
  • Giriş: 20.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 20.03.2025 05:00
Kaynak: DHA
Aşı takvimi değişti: 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe giderek, yeni dönemde 6 hastalığa karşı tek bir aşının uygulanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 bileşenli karma aşı uygulanmasına 14 Nisan 2025 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.

6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde, tek bir enjeksiyon ile Difteri, Tetanos, Boğmaca, çocuk felci (Polio), Hemofilus İnfluenza Tip B, Hepatit B hastalıklarına karşı bağışıklama sağlanacağı ifade edildi.

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