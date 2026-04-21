Aşı tereddüdü artıyor

HABER MERKEZİ

Aşı reddi sayısı ülkede giderek artıyor. Ülkede çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının 100 bine yaklaştığı belirtiliyor. Yetişkin aşılarında da düşüşlerin olduğu kaydediliyor. Hekimler, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgi ve dezenformasyonun aşı tereddüdünü artırdığına dikkat çekerek, durumun artık bireysel bir tercih olmaktan çıkıp toplum sağlığını tehdit eden bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü söyledi ve ekledi: "Aşıya dair tereddüt ve reddin artması kızamık ve boğmaca gibi daha önce kontrol altına alınmış hastalıkların yeniden görülme riskini artırıyor."

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde 14,3 milyon bebek hiçbir aşıya ulaşamadı, yaklaşık 20 milyon bebek ise en az bir temel dozunu kaçırdı. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Bağışıklama Haftası kapsamında yaptığı açıklamada aşının toplum sağlığı açısından kritik önemine dikkat çekti.

YANLIŞ BİLGİ TEREDDÜDÜ BÜYÜTÜYOR

Aşılanmaya dair yanlış bilgiler ve dezenformasyonun giderek yeni bir risk alanı oluşturduğunu vurgulayan TAHUD Genel Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztür, Türkiye’de aşı farkındalığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, bağışıklamanın yalnızca bireyi değil toplumun geleceğini koruyan en güçlü halk sağlığı yatırımı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yakın dönem araştırmaları 18 yaş ve üzeri bireylerde aşı tereddüdünün arttığını gösteriyor. Bağışıklama yalnızca kişiyi korumaz; toplumun genel sağlığını, üretkenliğini ve geleceğini güvence altına alır. Artık bağışıklamayı yalnızca çocukluk dönemiyle sınırlı değerlendiremeyiz. Yaşam boyu bağışıklama yaklaşımıyla RSV, influenza, boğmaca, hepatit B, menenjit ve tetanoz gibi 30’dan fazla enfeksiyona karşı korunmak mümkün.”

BEBEKLERDE "SESSİZ TEHDİT": RSV

Toplantıda özellikle bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan RSV virüsüne dikkat çekildi. TAHUD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, RSV’nin küresel etkisine ilişkin verileri paylaşarak şunları söyledi:

“RSV, her yıl 5 yaş altı çocuklarda dünya genelinde 3,6 milyondan fazla hastaneye yatışa ve yaklaşık 100 bin ölüme neden oluyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar, ailelerin RSV hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını gösteriyor. Bu nedenle aile hekimliği sistemi her zamankinden daha stratejik bir noktada.”