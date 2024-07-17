Aşı yetmeyebilir, tedarikli kullanın

Aile hekimleri, Hepatit B başta olmak üzere bazı aşılarda tedarik sorunu olabileceği yönünde uyarılar aldıklarını söyledi. Hekimler ‘‘Bakanlıktan açıklama bekliyoruz” dedi.

Aşı tedarik sorunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez de il sağlık müdürlüklerinin ülke genelindeki aile hekimlerine Hepatit B aşı tedariğinde sıkıntılar olduğu ve aşıların planlı kullanılmasını istediği öne sürüldü. Benzer şekilde kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşıları ile beşli karma aşılarında da önümüzdeki günlerde sorunlar yaşanabileceği belirtildi.

Aile hekimleri, “Aşıyla önlenebilir hastalıklardan çocuklar ölürken, aşı reddi sorunu varken lojistiğini sağlayamamak büyük bir yönetim eksikliği" dedi.

SON YILLARDA SORUN ARTTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Hepatit B aşısında sorun yaşandığını, önümüzdeki aylarda beşli karma aşılar (tetanoz, difteri, boğmaca, çocuk felci ve haemophilus influenza kombine aşısı) ile KKK’de (kızamık, kızamıkçık, kabakulak kombine aşısı) aynı sorunun yaşanabileceğini söyledi. Kırımlı “Bizlere ‘Hepatit B aşısında eksik var, ileride de kızamık, kızamıkçık, kabakulak ile beşli karma aşısında problem olabilir. Aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayabilir, ona göre planlama yapın, dikkatli kullanın’ denildi. Pek çok kentte bu sorunlar yaşanıyor. Sorunlar son 3-4 yıldır arttı” dedi.

Hepatit B aşısının bebeklerde birinci, üçüncü ve altıncı aylarda yapıldığını anlatan Kırımlı, yetişkinlerde yeni başlayan sağlık çalışanlarına, onkoloji hastalarına, diyalize girenlerde, ailede Hepatit B varsa diğer bireylere, evlenmek üzere çiftlerden ihtiyaç duyanlara belli sürelerde, üç doz halinde yapıldığını da söyledi. Yerli aşı çalışmalarının başlaması gerektiğini anlatan Kırımlı, şöyle devam etti: “Aşı tereddütünü besleyen bir ortam var, bu ortamı besleyen Sağlık Bakanlığı aşı almıyor, aşılama ile ilgili sorumluluk almıyor. Aşıyla önlenebilir hastalıklardan çocuklar ölürken, aşı reddi sorunu varken lojistiğini sağlayamamak büyük bir beceri ve yönetim eksikliği var. Aşı tedarik sorunları aşı tereddütü yaşayanları da olumsuz etkiler."

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No’lu Şube de ‘‘Ülke genelinde özellikle deprem bölgesi Hatay’da bebek çocuk aşılarının tedariği ve lojistiği konusunda sonbahar aylarına kadar sıkıtı yaşanacağı bilgileri geliyor. Toplum sağlığını koruma adına Sağlık Bakanlığı’ndan acil açıklama bekliyoruz" dedi. Hatay Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Nihat Fahlıoğulları da kentte aile hekimlerinin Hepatit B aşısında tedarik sorunu olduğu için ekim ayına kadar sadece bebeklere yapılması gerektiği, bu süre içinde yetişkinlere yapılmayacağı yönünde uyarılar yapıldığını söyledi.