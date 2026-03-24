Âşık Veysel vefatının 53'üncü yılında anıldı

Yunis ALAÇAM

Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde, müze olarak kullanılan evinde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıl dönümü için anma programı yapıldı.

Ozanın köyünde gerçekleştirilen anma programına Âşık Veysel'in torunları Sebahattin Şatıroğlu, Çiğdem Özer, sanatçılar Sümer Ezgü ile Lelya Bayramoğulları, köylüler ve öğrenciler katıldı.

Aile adına konuşan torunu Çiğdem Özer, dedesinin halkın birlik ve beraberlik içinde yaşaması arzusu ile sazının tellerine dokunduğunu belirterek, "Türk halk edebiyatında ozanlık geleneğinin en önemli halkalarından birini oluşturan dedem Âşık Veysel'in ‘Benim sadık yarim’ dediği kara toprağa kavuşmasının 53'üncü yılında onu doğduğu topraklarda anmak üzere bir araya geldik.

Gözlerinin karanlığı, gönlünün aydınlığını etkilememiş dünyayı gönül gözüyle görmüştür. Gözleri görenlerin de nasıl görmesi gerektiğini eserleriyle anlatmıştır" dedi.

Anma programının ardından katılımcılar ozanın köyde müzeye çevrilen evini ziyaret etti.