Âşık Veysel’den Yaşar Kemal’e, Petöfi’den Nâzım Hikmet’e

Yunis ALAÇAM

Ressam Haydar Özay’ın, Âşık Veysel’den Nâzım Hikmet’e, Yaşar Kemal’den Petőfi’ye uzanan 30 yıllık resim yolculuğundan özel bir seçki Eyüpsultan Belediyesi'nin kültürel katkısıyla Galeri Eyüpsultan’da sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Haydar Özay serginin, yaklaşık 30 yıllık sanatsal üretim sürecinin önemli duraklarını yansıttığını belirterek, “Birçok koleksiyonun bir araya geldiği çok özel bir seçki yaptık. Galeri Eyüpsultan, bugüne kadar gördüğüm en etkileyici sergi alanlarından biri. Bu sergi, büyük sanatçılara duyulan saygının ve sevginin ifadesi” diye konuştu.

Sergide Haydar Özay’ın 30 yıllık resim serüveninden derlenen 60 eser yer alıyor. Bu eserlerde, Aşık Veysel’in Kara Toprak ve Uzun İnce Bir Yoldayım gibi ölümsüz eserlerinden, Yaşar Kemal’in İnce Memed ve Ağrıdağı Efsanesi romanlarından esinlenilen tablolar dikkat çekiyor. Özay’ın Yaşar Kemal’i Aşık Veysel ve Sait Faik gibi isimlerle birlikte resmettiği çalışmaları da serginin öne çıkan yönlerinden. Sergi 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık.