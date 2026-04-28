Asıl amaç muhalif tabanı susturmak

Politika Servisi

Tüm yığınağını seçime göre yapan iktidar medya ve iletişim araçlarını da kendisine göre yeniden dizayn ediyor. Ses çıkaran, itiraz eden, hükümeti ve politikalarını eleştiren herkes hedef tahtasına konuluyor. İktidarının ömrünü uzatmak isteyen Saray yönetimi çıkardığı yasalarla adeta yol temizliğine girişiyor. Bir yandan sosyal medya düzenlemesi, diğer yandan “dezenformasyon” yasası, öte yandan RTÜK sopası ile tüm haber alma mecraları baskı altına alınıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz hafta sosyal medya kullanımına ilişkin düzenleme kapsamında hesap açılışında e-Devlet üzerinden TC kimlik doğrulaması yapılacağını belirterek, kullanıcıların takma ad kullanabileceğini ancak kimlik bilgilerinin sistemde yer alacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da dün katıldığı canlı yayında yeni düzenlemeler hakkında konuştu.

Bakan Göktaş, “15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi uzun zamandır bekleniyordu. Bu kapsamda 15 yaş altına denetim getirirken, 15-18 yaş arası gençlerimiz için de ayrıştırılmış içerik sunma yükümlülüğü getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin teknik detaylarına da değinen Göktaş, şöyle konuştu: “Yaş doğrulamasını ülkemize özgü bir modelle, e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceğiz böylece çocuklarımızın verileri yurt dışına çıkmadan kendi bünyemizde korunacak”

Yeni düzenlemede “çocukları korumak” bahane edilse de iktidarı ve politikalarını eleştiren sosyal medya kullanıcıları için bir fişleme ve otokontrol baskısı oluşturacağı ifade ediliyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de düzenlemenin 86 milyona büyük dijital tecrit ve fişleme getirdiğini söyleyerek, “Türkiye'de zaten gerçekler karartılmış durumda. Aralarında Cumhurbaşkanı, ailesi, bakanları, vekilleri, valileri, kaymakamları, bürokratlarının da olduğu çok sayıda iktidar mensubu rahatsız diye her yıl on binlerce haber ve içerik erişime engelleniyor" sözlerini kullanmıştı.

TOPLUMU GÖZETLEME

Konuya ilişkin değerlendirmelerini BirGün’e aktaran akademisyen Gökhan Bulut, “Adalet Bakanı Akın Gürlek’in söz ettiği 15 yaş sınırı düzenlemesi, çocukların korunması ve dijital güvenliğin sağlanması gibi “tartışılmaz” bir gerekçeye sahip olarak yansıtılıyor. Fakat siyasal iktidarının medya ve ifade özgürlüğü karnesi düşünülürse, bizleri yeni bir kısıtlama ve gözetlemenin beklediğini tahmin etmek güç olmaz” dedi.

Bulut şu değerlendirmeyi yaptı: “Geriye bakınca gördüğümüz manzara şu: Ana akım medya “havuzlaştırıldı”, geriye kalan kurum, görüş ve pratikler “marjinalleştirildi”. Gazetecilik gibi, halkın geniş kamusal tartışmaya katılmaya en yaklaştığı yer olan sosyal medya da zaten uzun yıllardır “suç sahası” olarak görülüyor. Bu düzenleme de sosyal medya kullanımı iyice sindirmeye ve marjinalleştirmeye aday olacak. Genel olarak tüm medya, özel olarak da sosyal medyayla ilgili her düzenleme gibi bunun da ifade özgürlüğü daraltan bir müdahale olacağı şimdiden söylenebilir.

Çocukların korunması gereği için yapılacaklar olabilir fakat bunlar yalnızca yasaklayıcı ve denetim odaklı araçlarla sağlanamaz. Erişim kısıtlaması ve kimlik doğrulama gibi kontrol mekanizmalarının yer almasının, asıl amacın güvenlikten ziyade iktidarın gözetim kapasitesini artırmak olduğu düşüncesi, sınanmış bir öngörüdür.

HERKESE UYGULANDI

Özellikle kimlik doğrulama uygulamalarının gündeme gelmesi, anonim ifade alanını daraltma riski taşıyor. Oysa anonimlik, yalnızca bireysel bir tercih değil, baskı ortamlarında kamusal katılımın sürdürülebilmesi için de güvencedir. Bu güvenceyi daraltmak, doğrudan ifade özgürlüğünü hedef almak anlamına gelir. Hele de, “gazetecilere uygulanmayacak” denilen “sansür yasasının” gazetecilere ve binlerce yurttaşa nasıl uygulandığını hatırlayacak olursak.

Dolayısıyla burada temel sorun, çocukları korumak gibi teorik olarak meşru hedeflerle anlatılan düzenlemenin, bu hedeflerine ulaşamayacak olmasını ve asıl olarak da iktidar karşıtı düşüncelerin bastırılmasında kullanılmasını görebiliriz.

Sonuç olarak, sosyal medya düzenlemeleri toplumsal yarar amacıyla yapılabilir tabii ki fakat Türkiye’de bu tür düzenlemeler mevcut iktidarın medya alanındaki sicili nedeniyle haklı olarak kuşkuyla karşılanıyor. “15 yaş sınırı” da, her ne kadar masum ve meşru amaçlarla anlatılıyor olsa da, bu koşulların dışında değerlendirilemez.”