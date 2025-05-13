Asıl barış rejim gidince gelecek

Politika Servisi

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı. Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi. PKK'nin sonuç bildirgesindeki "3. Dünya Savaşı kapsamında Ortadoğu’da yaşanan güncel gelişmeler de Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır" değerlendirmesi dikkat çekti.

Kongrenin güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldığı ve 232 delegenin katıldığı aktarılan bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

1924 ANYASASI VE LOZAN VURGUSU

Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası'nın eleştirildiği bildirgede, şu ifadelere yer verildi: "Önder Apo Kürt-Türk ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Antlaşmasının ve 1924 Anayasasının öncesini referans alarak, Ortak Vatan ve Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve Demokratik Ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen Kürt isyanları, 1000 yıllık tarihi Kürt-Türk ilişki diyalektiği ve 52 yıllık Önderlik mücadelesi Kürt sorununun ancak Ortak Vatan ve Eşit Yurttaşlık temelinde çözülmesinin kazandıracağını göstermiştir. 3. Dünya Savaşı kapsamında Ortadoğu’da yaşanan güncel gelişmeler de Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır."

Bildirgede Meclis'e ve partilere işaret edilerek, 'sorumluluk' çağrısı yapıldı: "Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz.

Türkiye’nin sol-sosyalist güçleri, devrimci yapı, örgüt ve şahsiyetlerinin Barış ve Demokratik Toplum sürecini sahiplenmeleri ile halkların, kadınların ve ezilenlerin mücadelesi yeni bir düzey kazanacaktır.”

REJİM GİTMEDEN BARIŞ GELMEZ

1 Ekim’de rejimin ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısıyla başlayan süreç, PKK’nin silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini duyurmasıyla yeni bir döneme evrildi. Silahların susması şüphesiz Türkiye ve Ortadoğu halkları için son derece olumlu bir gelişme. Ancak iktidar ve yandaşlardan gelen ilk açıklamalar, sürecin ardındaki asıl niyeti belli etti. Esat sonrası Suriye ve Ortadoğu’nun ABD eksenli yeni dizaynında pozisyon almak için başlatılan sürecin, iç politikada ise yeni Anayasa formülü ile Kürt hareketini yanına çekerek muhalefeti bölmek, bu sayede rejimin ömrünü uzatmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha başkanlık koltuğuna oturtmak üzerine inşa edildiği görülüyor. Bahar rüzgarı estirmeye çalışan yandaşlar, dış politikada yeni Osmanlıcılık rüyasını yeniden devreye sokarken, içeride ise “milli ve yerli ittifak” söylemi ile siyasi dengelerin değişeceğini savunuyor. Gerçek barış ve demokrasinin bugün ülkedeki tüm krizlerin kaynağı olan Saray rejiminin ortadan kalkmadan gelemeyeceği ise ortada.

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SİLAHLARIN SUSMASI REJİME PAYANDA OLMAMALI

SOL Parti, PKK’nin örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini duyurmasının ardından bir açıklama yaptı.

‘‘Silahlı mücadelenin’’ sonlandırılması kararının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, ‘‘Buna karşın, silahların susmasının getireceği iyilik, iktidarın varlığını sürdürmesine hizmet eden bir kötülüğe payanda yapılmamalıdır’’ denildi.

Açıklamada, ‘‘Büyük acılar yaşanmış, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilmiş Kürt, Türk, Alevi, Sünni bütün emekçi halklar olarak geleceğimizi şimdi tek adam rejimine karşı sokakları dolduran birleşik halk muhalefetini çoğaltarak kazanacağız’’ ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

‘‘Uzun yıllardır halkın bağrında derin yaralar açan ve bir arada yaşamın zeminlerini tahrip eden savaşın sona ermesini savunan bir Parti olarak, bugün ilan edilen silahlı mücadeleyi sonlandırma kararının verilmiş olmasını önemli buluyoruz. Bu kararın bir arada yaşam ve barış iradesini güçlendirmesini umuyoruz. Buna karşın, silahların susmasının getireceği iyilik, iktidarın varlığını sürdürmesine hizmet eden bir kötülüğe payanda yapılmamalıdır. Büyük acılar yaşanmış, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilmiş Kürt, Türk, Alevi, Sünni bütün emekçi halklar olarak geleceğimizi şimdi tek adam rejimine karşı sokakları dolduran birleşik halk muhalefetini çoğaltarak kazanacağız.’’

TKP: "Partimiz sürecin "silahların susması" olarak tanımlanan boyutunu elbette desteklemektedir. Ancak daha önce Bahçeli, Öcalan ile AKP yetkilileri tarafından dile getirilen çerçeveyle uyumlu bugünkü açıklamanın içeriğine ve AKP İktidarının 23 yıllık politikalarını sürdürüp yeni bir evreye taşıması anlamına gelen hazırlıkların tarihsel doğrultusuna karşı duracağız."

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan: "Türkiye'de hem Kürt sorununun çözümü hem de İşçi sınıfının ve emekçilerin demokratik haklar ile sosyalizm mücadelesi açısından tarihî bir dönemeç. Ancak asıl olarak, başta askeri operasyonların durdurulması ve Kürt halkının demokratik taleplerinin kabul edilmesi olmak üzere, gerçek bir halk egemenliği, halk demokrasisi ve sosyalizm mücadelesi için birleşmek, daha somut ve ileri kazanımlar elde etmek ve daha güçlü mücadeleler vermek hâlâ çok yakıcı bir ihtiyaç durumundadır."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: PKK'nin kendini feshetmesine ilişkin, "Savaşın, şiddetin, terörün, adını nasıl koyarsak koyalım, acısını bu ülkenin yoksul insanları çekiyor. Bu yüzden barış bizim için gerçek bir özlem, talep, gerçek bir hayal. Kim barışa daha çok ihtiyaç duyuyorsa onun daha fazla sorumluluk alması gereken bir dönemdeyiz. Biz bunu başarabiliriz" dedi.

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DIŞ BASINDA GENİŞ YER BULDU

PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini duyurmasının dış basında da geniş yer buldu. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), PKK’nin kendini feshetme kararını “son dakika” gelişmesi olarak duyurdu.

Fransa’da yayın yapan Le Monde gazetesi ise fesih kararı haberine ana sayfada yer verdi. Haberde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyarak silah bırakma kararı verildiği belirtildi. France 24 ise gelişmeyi “tarihi bir karar” olarak tanımladı. Haberde “PKK, örgütsel yapısını feshetme ve silahlı mücadeleyi sona erdirme kararı aldı. Öcalan’ın çağrısıyla bu adımı attığını ve Öcalan’ın süreci yöneteceğini belirtti. Erdoğan ise ülkeyi ‘terör belasından kurtarmakta kararlı’ olduğunu söylemişti” ifadelerine yer verildi.

ABD’de yayın yapan New York Times ise “Kürt isyancı grup Türk devleti ile çatışmayı sonlandıracağını söyledi” başlığını kullandı. Reuters ise gelişmeyi “PKK bağlantılı ajans, Kürt PKK’nin dağıldığını ve Türkiye’deki isyana son verdiğini açıkladı” başlığıyla duyurdu.

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İKTİDAR KANADI MEMNUN

PKK’nin kongre kararını duyurmasının ardından iktidar kanadından da ardı ardına açıklamalar geldi.

Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Töreni’nde açıklamalarda bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilişkin sessizliği dikkat çekerken ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

İÇ VE DIŞ VURGUSU

Çelik, “Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının içeride ve dışarıda tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

REFORMLAR YAPILACAK

Saray’dan danışmanı Mehmet Uçum ise sürece ilişkin yeni reform vurgusu yaptı. Uçum, X hesabından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye bir sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarif edilen bir yükseliş dönemi başlamaktadır” ifadelerini kullandı. Uçum, şöyle devam etti: “Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformlar yapılacak, ulusal ve uluslararası hukukun somutlandığı yeni bir aşamaya geçilecektir.”

GEREKEN YAPILACAK

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ise gerekli mekanizmaları işleteceklerini dile getirdi. Detaylı bir açıklama yapmayan Ala, “Gelen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmaları ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmaları gerektiği biçimde işleteceğiz” ifadesini kullandı.

PRATİK ADIMLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. “Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımları masaya yatıracağız” diyen Fidan, şunları söyledi:

“Türkiye’de sosyal adalet, ekonomik refah, milletimiz için özgürlük ve güvenlik alanının daha da genişlemesini, Türkiye ile bu bölgedeki diğer devletlere, halklar olarak ilişkileri daha da ileriye taşımayı en büyük dileğimiz.”

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Önemli bir dönüm noktasındayız” açıklamasını yaptı. Tunç, açıklamasında “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaptı.

Fotoğraf: AA

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DEM PARTİ: TAVİZ VE TESLİMİYET SÜRECİ DEĞİL

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğünde toplandı. PKK’nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin açıklama yapan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz” diyerek, yine Meclis’i işaret etti. Ayşegül Doğan, özetle şunları kaydetti:

“Bir dönem kapanıyor, yeni ve umut dolu bir dönemin ise kapısı aralanıyor. Hepimiz için aralanıyor. Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen, engeli kaldıran, her defasında gerekçe olarak masaya konan her şey ortadan kalkmış görülüyor. Çünkü PKK bugün silahlarını veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Keşke dememeliyiz, iyi ki yaptık demeliyiz. Şu saatlere kadar iktidar kanadından gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Yapılan ilk açıklamalar olumlu açıklamalar. Ancak tabi önümüzdeki günleri ve bundan sonrasını birlikte izleyeceğiz.”

TEKRAR MECLİS İŞARET EDİLDİ

“Biz parti olarak bu süreci barış, demokrasi ve özgürlük temelinde yepyeni bir imkân olarak görüyoruz. Bu tarihsel imkânı kalıcı hâle getirmek için güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Hukukun ve siyasetin işlediği bir Demokratik Cumhuriyet’i inşa etme göreviyle karşı karşıyayız. Bunun elbette en önemli adresi Meclis’tir. Çünkü Meclis yüzyılın en hayırlı çalışmasını yapma sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bu süreç ne taviz ne teslimiyet sürecidir; bu süreç barış ve demokratik toplumu inşa etme sürecidir.”

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BARZANİ'DEN SÜRECE DESTEK AÇIKLAMASI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani PKK'nin fesih ve silah bırakmayı içeren kongre kararlarına İlişkin mesaj yayımladı. Barzani mesajında, bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi adım olarak değerlendirmede bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "PKK'nin silahlı mücadeleyi bırakma ve Sayın Öcalan'ın çağrısına uyma kararını memnuniyetle karşılıyor, bunu bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu adım, siyasi olgunluğun bir göstergesi olup, Türkiye'de ve tüm bölgede birlikte yaşa-mı ve istikrarı güçlendirecek gerçek bir diyalogun yolunu açmaktadır.

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ÖCALAN'A TEŞEKKÜR

MHP lideri Bahçeli, "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Partimiz ve Cumhur İttifakı hiçbir şekilde geri adım atmamış, özellikle İmralı ile DEM Parti ülkemizi kapsamına alan risk ve tehditleri isabetle ve itinayla okumuşlardır. El birliği, güç birliği, inanç birliği, eylem birliği ve ortak kader birliği mucibince; Türkiye'nin sırtında on yıllardır taşınması gittikçe ağırlaşan terör ve bölücülük kamburuna müdahale edilmiş ve hamd olsun sonuç alınmıştır" dedi. Bahçeli mesajında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Abdullah Öcalan'a, DEM Parti heyetine ve TSK'ye teşekkür etti.

Devlet Bahçeli

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DEMİRTAŞ HAYIRLI OLSUN MESAJI İLETTİ

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

PKK'nin silah bırakma ve fesih kararına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ve 2 saat süren görüşmenin ardından Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın mesajını aktardı. Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey'in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK'nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli'ye, Sn. Özel'e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk'e ve Sn. Pervin Buldan'a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Selahattin Demirtaş

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SÜREÇTE NELER OLDU?

PKK’nin kendini feshetmesini açıklaması ile yeni bir evreye giren süreç, Saray rejimi açısından Ortadoğu’nun yeni dizaynı ile beraber şekillendi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’te DEM Parti ile tokalaşmasıyla başlayan süreç, bu zamana kadar devlet ve PKK arasında ilerletildi. Süreçte öne çıkan evreler şöyle:

• 1 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaştı. Bahçeli, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım.” dedi.

• 3 Ekim 2024: Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çağrısı sonrası ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

• 8 Ekim 2024: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “DEM’e uzattığım el, ‘Türkiye partisi olun’ teklifidir.” dedi. DEM Parti’nin ilk karşılığı “somut adımlar atılmalı” oldu.

• 9 Ekim 2024: Erdoğan, partisinin grup toplantısında ilk defa açıktan ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye destek verdi.

• 15 Ekim 2024: Bahçeli, yine partisinin grup toplantısında Öcalan’a seslenerek PKK’yi tasfiye etme çağrısında bulundu. Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çağrıya “Tecridi kaldırın.” diyerek karşılık verdi.

• 22 Ekim 2024: Sahneye bir kez daha çıkan Bahçeli, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” diye konuştu. Bahçeli, ilk kez Öcalan için ‘umut hakkı’ndan bahsetti.

• 23 Ekim 2024: PKK lideri Öcalan ile ilk temas, yeğeniyle oldu. Öcalan’ın yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’yı ziyaret etti.

• 26 Kasım 2024: Bahçeli, DEM Parti’nin İmralı ile yüz yüze görüşmesi gerektiğini dile getirdi. DEM Parti, ilk başvurusunu bu sözlerin ardından gerçekleştirdi.

• 7 Aralık 2024: ABD ve Batı destekli Suriyeli cihatçılar, Şam’ı ele geçirdi ve Esad’ın devrildiğini duyurdu. Bölgede emperyalizmin yeni dizaynı tartışmaları başladı.

• 28 Aralık 2024: DEM Parti heyeti ilk kez İmralı’ya gitti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile görüştü.

• 29 Aralık 2024: Ziyaret sonrası verilen mesajda Öcalan’ın çağrıya hazır olduğu bildirildi. Bu tarihten sonra DEM Parti heyetinin Meclis’te siyasi parti ziyaretleri başladı.

• 14 Ocak 2025: Bahçeli, İmralı’ya ikinci görüşmenin yapılması ve çağrı gelmesi gerektiğini açıkladı.

• 22 Ocak 2025: İmralı heyeti, Abdullah Öcalan’la ikinci görüşmesini yaptı.

• 28 Ocak 2025: Bahçeli, PKK’ye yönelik silah bırakma çağrısını yineledi.

• 4 Şubat 2025: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın tarihi bir çağrı yapacağını belirtti. Bakırhan, “Artık top Erdoğan’da.” dedi.

• 16-17-18 Şubat 2025: DEM Parti İmralı heyeti Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etti.

• 27 Şubat 2025: DEM Parti İmralı heyeti, Ahmet Türk’ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’la birlikte üçüncü kez Öcalan’la görüştü. Bu görüşmenin ardından İstanbul Taksim Elite Otel’de, Öcalan’ın, “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.” şeklindeki çağrısı okundu.

• 10 Nisan 2025: Erdoğan, İmralı Heyeti’ni ağırladı. Basına kapalı görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmenin pozitif geçtiği bildirildi.

• 14 Nisan 2025: İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

• 18 Nisan 2025: Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmasının ardından, heyetin 18 Nisan Cuma günü için planlanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi ertelendi.

• 21 Nisan 2025: 14 Nisan’da hastalanarak yoğun bakıma kaldırılan Sırrı Süreyya Önder’siz İmralı heyeti, Öcalan ile dördüncü kez görüştü.

• 24 Nisan 2025: DEM Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

• 3 Mayıs 2025: İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

• 5 Mayıs 2025: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinin somutlaşmasını “günler içinde” beklediklerini söyledi.

• 9 Mayıs 2025: PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kongresini topladığını duyurdu. “Kongre kararları önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.” denildi.

• 12 Mayıs 2025: PKK, örgütü feshettiğini ve silahları bırakma kararı aldığını açıkladı.