Asıl bayram direniş!

İnsanca yaşam mücadelesi veren işçiler, bayramı direnişle karşılıyor. Milyonların aksine bayramda tatile çıkamayan özel sektör öğretmenleri, metal ve belediye işçileri bayramı direniş çadırlarında geçirecek.

Bilge Su YILDIRIM

Bugün bayramın ilk günü. Binlerce insan tatil yerlerine, memleketine kaçarken işçiler bayramı direnerek karşılıyor. Gebze’den Ankara’ya, İzmir’den ülkenin pek çok yerinde işçi ve emekçiler bayram tatilini direniş çadırlarında geçiriyor.

Yürütülmeyen toplu iş sözleşmesi süreçleri, ödenmeyen tazminatlar, hukuksuz işten çıkarmalar ve yatırılmayan maaşlar nedeniyle bu yıl da işçilere bayram uğramadı.

Belediye çalışanından metal işçisine, özel sektör öğretmenlerinden memurlara kadar her sektörden işçi ve emekçiler mücadelelerinde kararlı. Hepsinin talebi ise ortak: “Hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını istiyoruz.”

METAL İŞÇİSİ AYAKTA

Gebze Organize Sanayi bölgesinde yer alan MERSEN fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, işverenin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri için masaya oturmaması üzerine 19 Nisan’da greve çıktı. Bir buçuk ayı geçkindir grevde olan MERSEN işçileri, bu bayramın ilk gününü de grev çadırında geçirecek. MERSEN grevinin tek kadın grevcisi işçi Mehtap Bakır, direnişlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı: “Biz asla pes etmeyeceğiz. Bayramı da grevde geçireceğiz ama hiç sorun değil. Ben direnişimizle gurur duyuyorum.” Bir diğer işçi Akın Bakır ise farklı fabrikalarda çalışan Birleşik Metal üyesi işçilerin ziyaretlerinin kendilerine moral olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Sendikalı işçi arkadaşlarımız bizimle dayanışma gösterince güç buluyoruz, birlik oluyoruz. Patron ne kadar direnirse biz de o kadar direneceğiz.”

MORALLER YERİNDE

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan Purmo Group metal fabrikasındaki işçiler için bayramın ilk günü, aynı zamanda grevlerinin 40’ıncı günü. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, sendika ve işveren arasında devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından 8 Mayıs’ta greve çıkmıştı. Grevci işçilerden Rıfat Çevik, “Mücadelemiz bayram da olsa devam ediyor” diyerek morallerinin yerinde olduğunun altını çizdi.

MESLEK SAYGINLIĞIMIZ İÇİN

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler de bayramın ilk gününü sevdikleriyle bayram ziyaretinde değil, TBMM önünde eğitim nöbetinde geçirecekler. Özel sektör öğretmenleri, kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı almalarını güvence altına alan “taban maaş” düzenlemesinin geri getirilmesi talebiyle 26 Mayıs’ta TBMM önündeki Meclis Parkı’nda nöbete başlamıştı.

MERSEN işçileri bayramın birinci gününü direniş alanında geçirecek.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Sekreteri Umut Etkurt, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş talebi yasalaşıncaya kadar süreceğinin altını çizerek bayramda da Meclis Parkı’nda nöbet tutacaklarını vurguladı. Sürdürdükleri eğitim nöbetine kamudaki eğitim sendikalarının ve veli derneklerinin de destek verdiğini söyleyen Etkurt, tüm öğretmenleri Ankara’ya nöbete çağırarak şunları söyledi: “Biz eğitim nöbetimizi sadece taban maaş hakkımız için değil, aynı zamanda gerek kamuda gerekse özel sektörde öğretmenlerin eğitimin öznesi haline gelebilmesi için tutuyoruz. Başta durumun daha vahim olduğu özel sektör öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerin MEB’in politikalarıyla günden güne daha da ayaklar altına alınan mesleki saygınlığını tekrardan ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.”

İstanbul İl Temsilcilerinden Evin Turgut ise devletle sermayenin işbirliğiyle giderek piyasalaştırılan eğitim sonucu öğretmenlerin mağdur olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Biz özel sektörde çalışan öğretmenler olarak çok düşük ücretlerle uzun saatler ve yoğun mobbing ve baskıya maruz kalarak çalışıyoruz. Çocukların öğretmeni değil de çocuk bakıcısıymış gibi muamele görüyoruz.”

İŞÇİYLE BAYRAMLAŞAMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında yürütülen TİS görüşmelerinin yanıtsız kalması üzerine iş bırakma eylemi gerçekleştiren belediye işçileri de bayramı mücadeleyle karşılıyor.Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube İşyeri Temsilcisi Bilal Devrim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının her sene geleneksel olarak işçilerle bayramlaştığını hatırlatarak, “Cemil Tugay bu sene bu geleneği bile yerine getiremedi alacağı tepkiden korktuğu için” dedi.