Asıl cezayı halka kesecekler

31 Mart yenilgisini hazmedemeyen iktidar, halkı cezalandırmaya devam ediyor. Erdoğan’ın işaret vermesiyle belediyelere borç bildirimleri gönderildi. Muhalefet ise uygulamaya tepki gösterdi. Belediyeleri ekonomik açıdan kıskaca almaya çalışan iktidarın asıl amacı ise yerel yönetimlerde büyük avantaj elde eden muhalefetin etki alanını kırmak. Bu uygulama en çok halkı cezalandıracak.

Politika Servisi

31 Mart yerel seçimlerinin rövanşını almak isteyen Saray rejimi halkı cezalandırmak pahasına belediyeler üzerinden muhalefeti kıskaca almaya çalışıyor. Ekonomideki yıkımın baş sorumlusu iktidar hem bütçe açığını belediyelerden karşılamaya hem de muhalefetin elindeki belediyelerin çalışmasını önlemeyi amaçlıyor. Meclis’teki komisyonda kabul edilen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan teklif de belediyeleri kuşatmanın bir başka aracı haline getiriliyor. Sokak köpeklerinin toplanması görevini belediyelere yükleyen iktidar, aynı zamanda yerel yönetimlerle halkı karşı karşıya getirmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" çıkışının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan düğmeye bastı. Belediyelerin SGK toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirten Işıkhan, "Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik" açıklaması yaptı. SGK'nin alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor.”

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da belediyelerin 100 milyar liraya yakın borçları olduğunu belirterek, “Bu aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Hangi belediyenin borcu varsa tahsil edilecek” dedi.

KÖPÜRSEN DE BİR YOLUNU BULACAĞIZ

İktidarın belediyelere yönelik operasyonuna tepki yağdı. Balıkesir'de konuşan Özel, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istediğini belirtti. Özel, Erdoğan'a bir teklif de sundu: “Simit 5 kuruştu sen yaptın 10 lira. Diyor ki Belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, iç içine sığmıyor. ama işi parasal boyutu canını sıkıyor. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye millet CHP'nin ne iyi iş yaptığını görmesin diye. Önünde dünya kadar dosya ama imzaları atmayarak kaynağı kullandırtmıyor.

Şimdi de gelmiş SGK'ya inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız. AKP-MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle keseceğim. Bunun tek amacı var belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak. CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan yanılıyorsun, millet bunun hesabını ilk sandıkta soracak. En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldıklarımız. Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli. En borçlu beş belediye AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyor. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, ulaşım aksasın. Hapırsan da köpürsen de bir yolunu bulacağız, milletin gönlünü alacağız. O iktidarı senin elinden alacağız.”

1 LİRA VERGİ ÖDEMEYİP ZENGİN OLANLARA BAKIN

AKP’den muhalefetin eline geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi de SGK borcu en yüksek olan belediyelerin başında geliyor.

Konu ile ilgili konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Devlete vergi borcu olup silinenler var. Devlete iş yapıp ödemeyenler var. En lüks marinalarda 100 bin, 200 bin, 500 bin lira hesap alınırken, yüzde sıfır KDV uygulananlar var” dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün, çalmasalardı, bu memleketin kaynaklarını har vurup harman savurmasalardı, tahıl koridoru altında dışarıdan 11 lira buğday alıp, kendi çiftçimize 6,5 liraya buğday sattırmaya çalışmasalardı bu insanların üretim noktasında emeğini sömürmeselerdi, emin olun bugün zaten simit 25 kuruş olurdu. Bugün karun gibi servete sahipleri araştırsınlar, ben onların vergi ödediğini de görmedim.”

VERGİ VE SİGORTADA BORÇLAR YAPILANDIRILSIN

AKP’nin kaybettiği ve milyonlarca SGK borcu olan bir diğer belediye ise Bursa Büyükşehir Belediyesi. Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise kararın tüm belediyeleri zor duruma sokacağını belirtti.

AKP döneminden kalan borcun 4,5 milyarın üzerinde olduğunu vurgulayan Bozbey, “bu borç geçmiş dönemde yapılan ve uzun zamandır ödenmeyen sigorta ve vergi borcu. Belediyenin toplam borcu ise 900 milyon dolar civarında bir borcumuz mevcut” dedi.

Yönetime geldiklerinde nitelikli hizmet verebilmenin ve mali disiplin konularının gündeme getirdiklerini aktaran Bozbey, alınan bu kararla birlikte genel hizmetlerin ve personel maaşlarını ödeyebilmenin bile zora girebileceğini belirtti.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak bölge belediyelerin durumunun da aynı olduğunu vurgulayan Bozbey, “Bölgedeki 206 belediyenin 197’si birliğimize üye. Yakın zamanda hükümete tam da bu konuda bir öneri sunduk. Vergi ve sigorta borçları yapılandırılsın, belediyenin gelir kalemlerindeki kesintiler de durdurulsun dedik. Hem borcumuzu ödeyelim hem de en iyi hizmete devam etmek amacıyla talebimizi yazılı olarak da ilettik” ifadelerine yer verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar da kararın yanlış olduğunu ve en büyük zararını halkın göreceğini söyledi. Karalar şöyle konuştu: “Ekonomide geldikleri halin bir göstergesi olarak belediyelere yönelik böyle bir karar aldılar. Adana Büyükşehir Belediyesi için de 3 milyar bir borç gösterdiler. Ancak eski defterler açılacaksa 2018 yılına kadar gidilmeli. Çünkü bizim de esasen böyle bir borcumuz yok. Belediyeye ait şirketler için çıkarılan KHK’lerin de ciddi etkilerinin olduğu borçlanmalar oluştu. Bu 3 milyarlık borçta da faiz ve vergileriyle şirketlere ait tutarlar var. Ancak borçlar belediyeninmiş gibi gösteriliyor. Üstelik belediyelere ait şirketlerin bu süreç içerisinde gelen borcu her şeye rağmen çeşitli yapılandırmalarla da düzenli ödeniyor.