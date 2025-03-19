Asıl demokrasi sizler gidince ülkeye gelecek

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya otel yangını ve 9 işçinin can verdiği İliç maden katliamına değinen Özel, ‘‘İliç’te de imza kimin çıktı. Murat Kurum’un çıktı. Önce sadece inkar ettiler. O dönemde İstanbul’a adaydılar. Dedik ki İliç’in felaketi oldun, İstanbul’un felaketi olmana izin vermeyeceğiz dedik. Sonra da yeniden bakan oldu. Dün yine İliç duruşması vardı. Bir tane kamu görevlisi yargılanmadı. İliç’e adaleti getirmek bir sonraki iktidara yani CHP’ye kaldı.’’ dedi.

Özel, İsrail’in Gazze’ye başlattığı soykırıma Erdoğan’ın sessiz kalmasını eleştirdi. ‘‘Soruyorum Erdoğan’a, Trump’a Filistin’le ilgili ne dedin? Bir cevap aldıysan söyle de bilelim. Trump’tan randevu için, dışarıdaki tek umudu Trump’a tutunabilmek için Filistin davasını satıyorsa Erdoğan yazıklar olsun.’’ ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘‘Biz Bolu Kartalkaya meselesini unutturmamaya devam edeceğiz. Tıpkı İliç’te olduğu gibi. İliç’te de imza kimin çıktı. Murat Kurum’un çıktı. Önce sadece inkâr ettiler. O dönemde İstanbul’a adaydılar. Dedik ki İliç’in felaketi oldun, İstanbul’un felaketi olmana izin vermeyeceğiz dedik. Sonra da yeniden bakan oldu. Dün yine İliç duruşması vardı. Bir tane kamu görevlisi yargılanmadı. İliç’e adaleti getirmek bir sonraki iktidara yani Cumhuriyet Halk Partisi’ne kaldı.

‘‘Gazze’de ateşkesi maalesef bozdular. Bugün Trump’a ne söylüyorsun onu söyle dedim. Bana eskiden ‘one minute’ demiş onu anlatıyor. Hepimiz bekliyoruz ki Filistin’e sahip çıkan Trump’a meydan okuyan bir açıklama. Açıklamada ne var? Hiçbir şey yok. Diplomatik geleneklerde olmayacak bir şey. Soruyorum Erdoğan’a, Trump’a Filistin’le ilgili ne dedin? Bir cevap aldıysan söyle de bilelim. (Erdoğan) Trump’tan randevu için, dışarıdaki tek umudu Trump’a tutunabilmek için Filistin davasını satıyorsa yazıklar olsun.’’

‘TERÖRÜN DE MAFYANIN DA KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUM’

‘‘Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz. Kimseyi dışlamadan, bu meclisi zemin kabul ediyoruz. Bizim işimiz dün bizim doğru yaptığımıza hepsi birden gelince, 6,5 milyon oy almış bir partiyi muhatap alınca, CHP’nin durduğu noktanın doğru olduğunu söylemek. Biz terörün durmasından yanayız. Ama biz terörün her türlüsüne karşıyız. Biz mafya terörüne de karşıyız. Türkiye’deki mafyaların kökünü kazımaya var mısın sen, bana onun cevabını ver. Terörsüz Türkiye istiyorum, demokratik Türkiye istiyorum. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyorum.’’ l Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Hamidiye Su dosyası, Süleyman Soylu’nun el konulmuş 37 dosyadan biridir. ’’