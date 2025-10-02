Giriş / Abone Ol
Asil Efe Işın'ın "Gençliğin Yansımaları" sergisi Ankara'da: Yalnızca bakmaya değil, hatırlamaya da davet

Sanatçı Asil Efe Işın'ın "Gençliğin Yansımaları" adlı sergisi, 3 Ekim ile 17 Ekim arasında Ankara'daki sanatseverlerle buluşuyor.

  • 02.10.2025 20:32
  • Giriş: 02.10.2025 20:32
  • Güncelleme: 02.10.2025 20:44
Resim ve heykel sanatçısı Asil Efe Işın'ın "Gençliğin Yansımaları" adlı sergisi, Ankara'daki sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, sanatın evrensel diliyle gençliğin çok katmanlı yüzünün görünür kılınması hedefleniyor.

“Gençliğin Yansıması”, izleyiciyi sadece bakmaya değil, hatırlamaya ve yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sergi, 17 Ekim'e kadar Mira Koldaş Art & Consultancy'de izlenebilir.

