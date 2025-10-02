Asil Efe Işın'ın "Gençliğin Yansımaları" sergisi Ankara'da: Yalnızca bakmaya değil, hatırlamaya da davet
Sanatçı Asil Efe Işın'ın "Gençliğin Yansımaları" adlı sergisi, 3 Ekim ile 17 Ekim arasında Ankara'daki sanatseverlerle buluşuyor.
Resim ve heykel sanatçısı Asil Efe Işın'ın "Gençliğin Yansımaları" adlı sergisi, Ankara'daki sanatseverlerle buluşuyor.
Sergide, sanatın evrensel diliyle gençliğin çok katmanlı yüzünün görünür kılınması hedefleniyor.
“Gençliğin Yansıması”, izleyiciyi sadece bakmaya değil, hatırlamaya ve yeniden düşünmeye davet ediyor.
Sergi, 17 Ekim'e kadar Mira Koldaş Art & Consultancy'de izlenebilir.