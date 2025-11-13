Asıl ‘Efendi’ köylüdür!

Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi sınırları içinde iki yeni jeotermal sondaj kuyusu açmak için harekete geçti.

2 hektar büyüklüğündeki ormanlık alanda faaliyet yürütmek isteyen şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı. Projenin bedeli 9 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

Aydın Valiliği ilk olarak 31 Mayıs 2023’te projeye ilişkin ÇED gerekli değildir kararı verdi. Şirket, sondaj kuyularında kullanılacak sondaj makinesinin, proje tanıtım dosyasında (PTD) belirtilen koordinatlı alana sığmadığını belirtti. Yanlış hesaplamalar nedeniyle şirket, ikinci kez proje dosyası hazırlayarak ÇED sürecini yeniden başlattı.

MEZEKÖY’DEKİ DİRENİŞ KAZANMIŞTI

Şirket, 2022’de Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi’nde benzer bir jeotermal proje başlatmak istedi. Ancak köylülerin direnişi şirkete geri adım attırdı. Bölge halkı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma yoluyla hayata geçirilmek istenen projeye, tarım arazilerinin ve yaşam alanlarının zarar göreceğini belirterek karara sert tepki gösterdi. Direnişin büyümesi üzerine jandarma köylülere müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ardından Köşk Kaymakamlığı, köye bir hafta süreyle giriş-çıkış yasağı getirmişti. Köylülerin ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı dava sonucunda, Danıştay 6. Dairesi, 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararını iptal etti. Mahkeme, kararın “hukuka ve mevzuata uygun olmadığı” sonucuna vardı.