Asıl engel AKP’nin kendisi

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Engelsiz Türkiye Yüzyılı’ programı adlı etkinliğe Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarının zorla götürüldüğü ortaya çıktı.

SES Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada "Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları görmezden gelen hatta engelli vatandaşlarımıza hayatı zorlaştıran politikaları iktidarlarda oldukları sürece hayata geçiren AKP, Bugün (4 Aralık 2025) sözde ‘Engelsiz Türkiye Yüzyılı’ programı adı altında yapmış olduğu etkinlikte engelli kamu emekçileri başta olmak üzere görevlerinin başlarında olması gereken emekçileri zorla etkinliğe götüren anlayışı kınıyor ve sonuna kadar da mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Engel sizsiniz. Bize asıl engel AKP’nin politikaları. Engelleri mücadele ile aşacağız…" ifadeleri yer aldı.