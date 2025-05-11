Asıl engel bu zihniyet: Kaynak var tercih yok

Kocaeli Üniversitesi, Rektör Nuh Zafer Cantürk’ün de katılımıyla soru-cevap etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan engelli bir öğrenci, engelli tuvaleti talebinde bulundu. Rektör Cantürk’ün engelli tuvaleti talebinde bulunan öğrenciye yanıtı ise “Bağış bulursan engelli tuvaleti yaparız” oldu.

Engelli öğrenci, üniversitenin erişilebilir bir üniversite olmadığı yönünde eleştiriler de yöneltti. Engelli tuvaleti için öğrencinin bağış bulmasını isteyen Rektör Cantürk, “Hadi arkadaşların seni alkışlasın” diyerek öğrenciyi adeta şov yapmakla suçladı.

BENİM Mİ KAYNAK BULMAM LAZIM?

Tekrar sözü ele alan engelli öğrenci, merdivenleri çıkamadığını anlatarak, “Diğer üniversitelerde buna kaynak bulunurken bizim üniversitemizde neden bulunmuyor?” diye sordu. Öğrencinin, “Üniversitenin erişilebilir olması için benim mi maddi kaynak bulmam lazım? Bunu yapması gereken öğrenciler mi gerçekten?" soruları da yanıt bulmadı.

ÖZEL BÜTÇE

Rektör ile engelli öğrenci arasında yaşanan diyaloğun ardından gözler, Kocaeli Üniversitesi’nin mali yapısına çevrildi. 2025 yılına 6,5 milyar TL bütçe ile başlayan Kocaeli Üniversitesi’nin 2024 yılında yalnızca özel kalem hizmetleri için 1 milyon TL’nin üzerinde kaynak ayırdığı belirlendi. Rektörün programları ile özel yazışmalarını düzenlemek için kullanılan özel kalem hizmetleri bütçesinden 12 ayda yapılan harcamanın ise 500 bin TL’ye dayandığı öğrenildi.

KAYNAK VAR

Uzmanlar, inşaat maliyetleri doğrultusunda 2025 yılında bir engelli tuvaletinin, 23 bin TL ile 46 bin TL arasında inşa edilebileceğini belirtiyor. Tutunma barları, alçak lavabolar, özel klozet ve acil çağrı butonunu da kapsayan engelli ekipmanlarının en fazla 10 bin TL tutacağını belirten uzmanlar, bir engelli tuvaletinin maliyetinin ise ortalama 30 bin TL olduğunu belirtiyor. Uzmanların hesabıyla Kocaeli Üniversitesi Rektör için ayrılan 1 milyon TL’lik özel bütçenin 100 bin TL’si ile üç adet engelli tuvaleti inşa edilebiliyor.