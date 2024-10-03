Asıl faillere dokunulmadı

POLİTİKA SERVİSİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 22 sanıklı davada karar çıktı.

Tüm delillere rağmen siyasi ayağı örtbas edilen davada tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya, cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, azmettiriciler Doğukan Çep ve Ülkü Ocakları'nın eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. MHP'li avukat Serdar Öktem hakkında tahliye kararı verildi. Cinayet Büro eski amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tetikçi Eray Özyağcı’yı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep, ve cinayetin ardından o dönem MHP'den Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan Ülkü Ocakları'nın eski yönetivisi Tolgahan Demirbaş da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Diğer özel harekatçı Murat Can Çolak’a tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel’e tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi. MHP'li avukat Serdar Öktem hakkında tahliye kararı verildi. Geçmişte Doğukan Çep'in avukatlığını yapan Öktem'in, Ateş cinayetindeki bağlantıları sağladığı iddia ediliyordu. Sinan Ateş davasına karar için verilen arada bir kişi Selma Ateş'e saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı.